Spannend als fictie is de werkelijkheid in advocatenserie

Ook weer niet eigenlijk, want 'De Verdediging' is realiteit, geen drama. Maar regisseur Monique Nolte heeft voor haar vierdelige documentaireserie (BNNVara) goed naar dramatechnieken gekeken. Vanaf het begin maakt de serie nieuwsgierig. Eerst die fictie-achtige leader. Dan de prachtige introductie van de negen advocaten van Ficq & Partners Advocaten als personages. Als de verhaallijnen eenmaal lopen, krijgen de scènes vaak 'een audiobedje': zo'n bastoon eronder die in dramaseries onheil aankondigt. En Nolte filmt in close-ups, gebruikt over-de-schouder-shots, zoomt in op een zonnebril in een cabrio. De werkelijkheid is spannend als fictie.

Ze luistert haar memo's terug aan haar bureau - op sokken. Dat zou een Moszkowicz nou nooit laten filmen

Opeens zijn we op het strand. Nico Meijering loopt hard en mediteert op de verlaten vlakte - in welke andere advocatendocumentaire zou dat te zien zijn? Het hoort bij het creëren van een personage. Hij mediteert trouwens om de spanning de baas te zijn voor de uitspraak in de Willem Endstra-zaak waaraan hij al tien jaar werkt. Voor de filmploeg is dat mooi meegenomen. Het is alleen jammer dat extra uitleg in tekstjes komt en niet in voice-over. Ze verdwijnen zo snel dat ik geen informatie, maar haast krijg.

Dan is er weer rust in de natuur. Bénédicte Ficq fietst door het park en neemt de gedachten die opborrelen op met haar mobieltje. Ze luistert ze terug aan haar bureau - op sokken. Dat zou een Moszkowicz nou nooit laten filmen.

Ten slotte maken de intrigerende zaken de spannende advocatenserie. Terwijl Meijering helemaal in de moordzaak zit, bereidt Ficq de allereerste strafzaak ter wereld tegen de tabaksindustrie voor. De longkanker van haar cliënt is ook moord, zegt ze, vanwege de geheime stofjes die de nicotine-opname heftiger maken. "Je doodt één mens en gaat 25 jaar de cel in, je doodt 100 miljoen mensen en je bent het best presterende aandeel aan de New Yorkse aandelenbeurs", schampert een Amerikaanse wetenschapper die ze consulteert.