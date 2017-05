Soundgarden-zanger Chris Cornell overleden

Cornell werd begin jaren negentig bekend met de band Soundgarden. De rockband gold als één van de belangrijkste bands van de grungegolf die de wereld overspoelde vanuit Seattle, samen met bands als Nirvana, Pearl Jam en Alice in Chains. Net als de zangers van die bands zong ook Cornell met dat voor grungezangers karakteristieke, vettig aangezette scheurgeluid in zijn stem.

Soundgarden verkocht meer dan twintig miljoen platen. De band scoorde in 1994 een onsterfelijke hit met ‘Black Hole Sun’, met bijbehorende surrealistische videoclip, in de hoogtijdagen van MTV. Het album ‘Superunknown’ behoort tot de klassieke werken uit het grungetijdperk, drie jaar geleden speelde de band nog in TivoliVredenburg om het twintigjarig jubileum ervan te vieren.

In 1998 viel Soundgarden uiteen, in 2001 begon Cornell met leden van Rage Against the Machine zijn nieuwe band Audioslave, waarmee hij opnieuw successen behaalde. Daarnaast bracht Cornell vijf soloplaten uit. In 2010 kwam Soundgarden weer bij elkaar. Het grootste verschil met vroeger, zei hij daarover eens, was het gebrek aan alcohol: zijn verslavingen uit de jaren negentig waren definitief overwonnen.

Cornell overleed woensdagavond in Detroit, enkele uren nadat hij daar een concert had gegeven.

