Sorry seems to be the hardest word

In een gesprek zijn wij mensen voortdurend bezig elkaar op de hoogte te stellen van onze diepste gevoelens. Het centrale begrip daarbij is modaliteit. Dat draait om twee vragen: 'Wat denk ik ervan?' en 'Wat vind ik ervan?' De eerste vraag gaat over inschatting. Die loopt van mogelijkheid tot noodzakelijkheid, van onzekerheid tot zekerheid. De tweede vraag gaat over wenselijkheid. Die loopt van tolereren tot vurig verlangen, en (als het om macht gaat) van toelaten tot verplichten.

Lees verder na de advertentie

Wat betekent het 'betekenisloze' 'sorry' in dit licht? Het zegt op zijn minst: 'Ik heb gemerkt dat wat er net gebeurde onwenselijk voor jou was.' Met een beetje meer betekenis: '...en dat is voor mij ook onwenselijk.' Hier komen we op het terrein van de oorspronkelijke betekenis van 'sorry', die met pijn ('zeer') te maken heeft (net als in het Duitse 'Es tut mir Leid'). Toch sympathieker dan 'Excuses,' waarmee je er alleen maar op uit bent om jezelf vrij te pleiten van schuld.

Wat moet je eigenlijk antwoorden op 'sorry'? Sommige mensen zeggen 'Maakt niet uit', maar daarmee wijs je de empathie af. Het meest empathische antwoord is ook 'sorry': 'ik begrijp dat jij gemerkt hebt dat dit onwenselijk voor mij was en dat dat voor jou onwenselijk was, en dat vind ik op mijn beurt weer onwenselijk.'

Ook een taalvraag? Mail p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.