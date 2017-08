Sophiko Simsive: 'Mijn gevoel gaat het diepste als ik muziek maak'

Vers van de pers: pianiste Sophiko Simsive (Tblisi, 1991) heeft zojuist de eerste prijs gewonnen op het Virtuoso & Belcanto Festival in Lucca. En dat terwijl we haar aan de lijn hebben om te vragen naar de GrachtenfestivalPrijs, waar ze vorige zomer mee naar huis ging. Als gevolg daarvan is Simsive dit jaar artist in residence op het Amsterdamse festival.

"Ik voel me zeer gelukkig", zegt Simsive. "De prijs is de mooiste onderscheiding die ik ooit heb mogen ontvangen, beter dan een festival dat alleen prijzengeld uitreikt. Van het Grachtenfestival kreeg ik de vrijheid om mijn eigen programma's samen te stellen, je kunt opeens wensen waarmaken. Het is eigenlijk een vorm van carte blanche. Als musicus ga je voor het geven van uitvoeringen, je publiek meenemen op reis, daar ligt mijn hart. Ik ging nadenken over wie ik ben en wat ik willen laten horen. Solo en met collega-musici voer ik muziek uit die ik bewonder en waar ik van hou."

Het Grachtenfestival in Amsterdam viert feest. Jong talent krijgt er al twintig jaar een podium. Tot de eerdere winnaars van de GrachtenfestivalPrijs behoren violist Mathieu van Bellen, harpist Remy van Kesteren en mezzosopraan Karin Strobos.

Onrust

Waar kennen we Sophiko Simsive van? Ze groeide op in Georgië, studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Mila Baslawskaja, won de eerste prijs op het Prinses Christina Concours, vertrok naar Berlijn en werkt nu aan een master op de Yale School of Music in New Haven, onderdeel van Yale University. Een belangrijk deel van haar concertpraktijk speelt zich in Nederland af.

"Amsterdam voelt als thuis. Als ik in New Haven ben, wil ik naar Amsterdam en als ik Amsterdam ben, vraag ik me af hoe het in Berlijn is. Die onrust heb ik, daarom is het fijn dat een muzikantenleven een soort zigeunerbestaan is, hoewel ik het nu heerlijk vind om zonder al te veel afleiding te studeren aan Yale. Het is een heel gefocust bestaan, en ik taal er niet naar om ieder weekend naar New York te gaan. Die concentratie brengt me grote stappen verder in mijn muzikale zoektocht."

"Om te laten zien waar ik echt vandaan kom, voer ik tijdens een van de concerten op het Grachtenfestival Georgische muziek uit met het Georgische koor Tvaltai, fantastisch dat de zangers hier kunnen zijn. Ook mijn moeder komt over, ik probeer haar zo vaak als het maar kan te zien. Zij leerde me de basis van het pianospel. We hadden geen oppas, ik was er als klein kind altijd bij als ze lesgaf aan jonge kinderen, haar specialiteit."