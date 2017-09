Sophie Hilbrand gaat van dieptepunt naar hoogtepunt

En nu de samenwerking tussen BNN en Vara steeds inniger wordt - er zit zelfs geen streepje meer in de naam BNNVARA - glijdt ze vanzelf door naar programma’s voor een volwassener publiek. Met wisselend succes: de door haar gepresenteerde satirisch bedoelde nieuwsquiz ‘Dwars door de Week’ levert fronsrimpels op. Maar donderdags strijkt ze met ‘Hotel Sophie’ alle plooien weer glad.

Over ‘Dwars door de Week’ kunnen we kort zijn: de titel telt net als die van die andere nieuwsquiz ’Dit was het Nieuws’ vijftien letters, maar daarmee houdt iedere vergelijking op. Waar in ‘Dit was het nieuws’ de droge humor regeert, moet in ‘DddW’ alles snel en ha-ha-hilarisch. Sophie is hierbij duidelijk niet op haar gemak en probeert zich er met raspende stem doorheen te te slaan. Resultaat: een rommelig geheel. En afgelopen zaterdag liepen beeld en geluid ook nog eens niet synchroon. Ook heel grappig maar niet heus.

Seksuele voorlichting

Maar dan Sophie Hilbrand als presentatrice van ‘Hotel Sophie’: een oase. Het is een rustig praatprogramma over seksualiteit anno 2017. Oh, daar weet u alles al van? Boek toch maar eens een kamer in ‘Hotel Sophie’: de eerste drie afleveringen leverden veel eyeopeners op. Zeker de aflevering over seksuele voorlichting aan kinderen. Hierin beseften moderne ouders van jonge meisjes dat ze het thema ‘seksueel plezier’ nooit aandacht geven. Terwijl een actuele gedachte is dat juist een jong meisje al heel vroeg - voor haar achtste - zou moeten begrijpen dat dat ‘plassertje’ ook een bron van genot kan zijn. En ze moet leren dat ze daarover zelf de baas is.

Ook onthullend was de aflevering over hoe de alom beschikbare harde porno het seksuele gedrag van jongeren bepaalt. Twee mondige, leuke vrouwen gaven toe dat het ook in het eggie vaak alleen maar draait om het orgasme van de man. Zelf komen ze vaak niet aan hun trekken, zo vertelden ze aan Sophie, die met haar intense blik en ongecompliceerde manier van vragen stellen haar gasten tot opmerkelijk eerlijke uitspraken weet te verleiden. En successen boekt.

'Een hand in je broekje steken is als in je neus peuteren: ook iets dat je niet in gezelschap doet’

Zo kreeg een stel dat het al vijf jaar niet meer had gedaan na een ochtendje praten al weer goesting. In de porno-aflevering beseften twee ferme jongens na het zien van een vrouwvriendelijke porna-film dat ze in bed misschien best wat meer aandacht kunnen besteden aan het vrouwelijk orgasme. Geloofwaardig? Wie weet horen we nog eens wat er van terecht is gekomen.

Een moeilijk moment was toen de vader van Britta (6) vertelde hoe zijn dochtertje soms al tv-kijkend gewoon ongegeneerd haar hand in haar broekje stopt. De vraag was uiteraard: hoe ga je daarmee om? (De seksuoloog van dienst: ‘Leg uit dat het net is als in je neus peuteren: ook iets dat je niet in gezelschap doet’.)

Maar al die tijd was het betreffende meisje, spelend in badpakje in beeld. Als buitenstaander wil je zo’n kindje niet als seksueel wezentje zien. Maar er was helaas geen ontkomen aan.

