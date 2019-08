Sophia Loren (84) peinst niet over pensioen, ze duikt vol passie in haar nieuwste filmrol

De levenslustige Italiaanse filmdiva maakt weer een film en verheugt zich op alles wat nog komen gaat in haar dolce vita. De volgende uitstekende maaltijd, bijvoorbeeld.

Sophia Loren staat op haar 84ste weer voor de camera’s. En niet in een klein gastrolletje, ze heeft een pittige hoofdrol en maakt draaidagen van tien uur. Volgens haar zoon Edoardo Ponti, die de film regisseert, kan zijn moeder nu eenmaal geen half werk leveren. Ze duikt vol passie in haar rol: de Joodse Rosa, overlevende van de concentratiekampen, die haar huis en leven deelt met een minderjarige vluchteling uit Senegal, een Roemeens straatkind en een transgender-vrouw.

Een verhaal dat de actrice persoonlijk raakt, want ook zij begon haar leven als een verschoppeling in de achterbuurten van Napels. De kansen keerden toen ze met haar moeder naar Rome vertrok en als model aan de slag ging. Ze werd ontdekt door de 20 jaar oudere regisseur Carlo Ponti. Ze zou een paar jaar later met hem trouwen en vertelde altijd ongegeneerd dat hij niet alleen alleen de liefde van haar leven was, maar ook de vaderfiguur die ze gemist had.

Carlo Ponti en Sophia Loren in 1976. Beeld AP

Na een aantal Italiaanse successen werd Sophia ook door Hollywood ontdekt. Al was haar uiterlijk wel iets te uitgesproken, vonden ze daar. “Mijn neus was te lang, mijn mond te breed.” Zelfs haar man suggereerde op een gegeven moment dat ze misschien maar eens bij de plastisch chirurg langs moest. Sophia was woedend en ze snapt er nog steeds niets van dat mensen onder het mes gaan. “Ik ben altijd tevreden geweest met mijn uiterlijk.” En gelijk heeft ze.

Kookboek van Sophia Loren uit 1971. Beeld Sophia Loren

Een dieet volgen was ondenkbaar voor de voluptueuze Italiaanse die in haar kinderjaren soms moest bedelen om haar honger te stillen. Eten werd, naast acteren, haar grote passie. Er werd haar ooit gevraagd hoe je spaghetti hoort te verorberen. Haar antwoord: “Je moet het inademen, als een stofzuiger.”

Met knorrende maag naar de bakker

De diva ontpopte zich tot een klassieke, kokende Italiaanse mama toen ze, na veel teleurstellingen, eindelijk moeder werd – behalve van eerder genoemde Edoardo ook van Carlo jr. die nu een succesvolle dirigent is. Omdat ze toch voortdurend in de keuken stond, schreef ze diverse kookboeken waarin ze traditionele recepten deelde. Voor ‘In cucina con amore’ werd een foto gemaakt waarop ze zwoel poseert met een buitenissig groot houten slacouvert – een klassiek geworden beeld dat alles zegt over haar gezonde eetlust.

Daarin verschilde ze nogal van haar collega Audrey Hepburn. De vederlichte Audrey nodigde Sophia ooit uit voor de lunch in haar Zwitserse villa. Na het verorberen van een blaadje sla, een krul kaas en een crouton verzuchtte ze: “Ik heb al te veel gegeten.” Terwijl Sophia dacht dat dit pas het voorgerecht was. Met knorrende maag haastte ze zich naar een bakker.

Sophia Loren met Carlo junior en senior. Beeld EPA

Bourgondischer ging het er in 1966 aan toe op de set van ‘C’era una volta’. Sophia’s tegenspeler Omar Sharif vertelde dat zijn moeder het beste auberginerecept ter wereld had. Onmogelijk, zei Sophia, want háár moeder maakte de lekkerste aubergine. Om de proef op de som te nemen werd Omars moeder naar Rome gevlogen en werden beide dames in de keuken gezet. Uit de filmploeg werd een jury samengesteld die tot het oordeel kwam dat het gerecht van mama Sharif toch echt iets lekkerder was.

Vier jaar geleden schreef Sophia in haar memoires dat ze het daar nog altijd niet mee eens is. Het boek kreeg de veelzeggende titel ‘Gisteren, vandaag en morgen’; de actrice kijkt weliswaar tevreden terug op haar dolce vita, het leven is nog niet voorbij en ze verheugt zich op de dingen die komen gaan. Op haar nieuwe film bijvoorbeeld, ‘La vita davanti a sé’ die in het voorjaar uitkomt.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.