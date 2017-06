Sony maakt gekuiste versies van films

Volgens Sony kunnen de films zo ook in familieverband worden bekeken, waar het samen kijken naar de oorspronkelijke versie, suggereert men, gênante situaties opleverde. “Voel je meer comfortabel met het delen van je favoriete films”, meldt het bedrijf in een videoadvertentie.

Eindelijk minder wapens en geweld dus in de geselecteerde films? Wie de videoadvertentie bekijkt, ontdekt dat de censuur van hetzelfde twijfelachtige principe uitgaat als het Amerikaanse kijkwijzersysteem, waarin geweld vergaand getolereerd wordt maar scheldwoorden en lichamelijke intimiteit tussen mensen stelselmatig worden afgewezen.

Op Twitter protesteerde acteur Seth Rogen direct tegen het plan

Op Twitter protesteerde acteur Seth Rogen direct tegen het plan. “Holy shit, doe dit onze films niet aan. Dankjewel.” Voor Sony maakte Rogen onder meer de komedie ‘The Interview’, waarin Noord-Korea voor gek wordt gezet, en het behoorlijk schunnige maar hilarische ‘Sausage Party’, een geanimeerde orgie van supermarktproducten.

Het zal interessant zijn om te zien hoe Sony de censuur aan gaat pakken van de 24 films die nu zijn aangekondigd. Sommige bevatten zoveel geweld en gevloek dat van de oorspronkelijke versie weinig over zal blijven. Rogens twittervolgers merkten dat ook al op: “Hoe gaan ze ‘Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby’ censureren? Gaat die versie tien minuten lang worden?” Of ‘White House Down’, een film waarin het Witte Huis wordt aangevallen door terroristen, waarna acteur Channing Tatum zichzelf in de anderhalf uur die volgen eerst een weg naar binnen en dan weer naar buiten schiet, vanzelfsprekend met de president in z’n broekzak.

Van een moreel motief lijkt bij Sony geen sprake. Het bedrijf strijkt zowel de winst op van de oorspronkelijke versies als van de gecensureerde versies. Eerdere commerciële initiatieven die buiten de filmstudio’s om gecensureerde versies op de markt brachten werden door de studio’s beantwoord door de initiatiefnemers meteen voor de rechter te slepen.

