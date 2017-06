Songfestivalzangeres die op het nippertje van Abba verloor

Isabelle Huppert, de grande dame van de Franse cinema, werkt zowel met oude meesters als met talentvolle nieuwkomers. Die afwisseling bevalt haar. In Cannes was ze afgelopen week te zien in 'Happy End' van Michael Haneke én in 'Claire's Camera', een piepklein, maar uiterst charmant filmpje van de Koreaanse regisseur Hong Sang-soo.

Huppert is prachtig als de eenzame diva die wegkwijnt in haar se­ven­ties-in­te­ri­eur

In de categorie klein maar fijn valt ook 'Souvenir' van de Belgische regisseur Bavo Defurne waarin Huppert een vergeten Songfestivalzangeres speelt. In 1974 vierde Liliane onder haar artiestennaam Laura nog furore. Op het Songfestival verloor ze op het nippertje van Abba. Haar man (tevens haar manager, liedjeschrijver en boekhouder) pakte daarna zijn biezen, en met Liliane ging het bergafwaarts. Dertig jaar later werkt ze in een patéfabriek waar ze wordt herkend door een nieuwe werknemer. Jean is een twintiger die nog bij zijn ouders woont en die haar met zijn Popeye-spierballen het hof maakt. Samen werken ze al snel aan haar comeback.

Dat Huppert geen nachtegaal is, zagen we al in François Ozons '8 Femmes'. Het is niet zo van belang, het gaat meer om de oprechte vertolking. Met Ozon deelt Defurne een gevoel voor melodrama en camp, maar de manier waarop hij tragedie en komedie mengt, pakt bij hem iets minder goed uit. Huppert is prachtig als de eenzame diva die wegkwijnt in haar seventies-interieur.

Het bruine bankstel, de groene badkuip en de oranje schoudertas zijn restanten uit haar verleden. Jean lijkt eerder weggelopen uit een stripalbum.

