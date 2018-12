Op de nachttrein naar Istanbul raken Leyla en Canan met elkaar in gesprek. De eerste is iets voorbij de veertig, met een melancholische blik, de tweede ergens voorbij de twintig, rusteloos.

De reden van Canans ongemak wordt gaandeweg duidelijk gemaakt: ze is verpleegster en moet een verlamde man bijstaan in zijn laatste dagen. Soms wordt het gesprek tussen de twee onderbroken door medepassagiers, soms door een telefoon die Canan haastig buiten gehoorsafstand beantwoordt, een enkele keer doordat de trein niet meer vooruit wil. Leyla is advocaat, vertelt ze haar reisgenoot, en op weg naar de 25ste reünie van een middelbare schoolklas. Waar-om ze gaat, weet ze niet. Ze is al die jaren niet geweest.

Dingen die het leven tekenen

De ziel van deze derde speelfilm van Pelin Esmer is poëzie. Leyla is dichter, al houdt ze dat aanvankelijk stil. Haar blik is de blik van de film. Soms ziet ze buiten onwaarschijnlijk mooie landschappen, soms rijdt de trein traag ‘achterlangs het leven’ – zoals Willem Wilmink ooit dichtte – wanneer ze een stadje passeren. Ondanks z’n generieke en weinigzeggende Engelse titel is ‘Something Useful’ een melancholisch verhaal over leven en dood en de kleine en grote dingen die dat leven tekenen.

Uiteindelijk besluit Leyla om Canan te vergezellen op haar dramatische missie, al kun je je afvragen hoe nobel haar motief is: wil ze steun geven of heeft ze de ervaring nodig om te schrijven? Hoe verhoudt ze zich eigenlijk tot de mensen om haar heen? Brengt ze als dichter verlichting of is ze een usurpator van andermans ervaringen? Hoewel de film soms een beetje voortkabbelt, zijn het boeiende vragen.