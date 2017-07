Soms is er dan toch een Scandinavische detectiveserie die lichtelijk tegenvalt

Immense ijsvlakten, sneeuwstormen, verlaten boswegen vol smeltwater. Prima omgeving voor duistere en gruwelijke zaken. Wat te denken van twee jonge duikers die een wak slaan om onder het ijs te gaan zoeken naar een in de Tweede Wereldoorlog neergestort Duits vliegtuig? Opgewonden dat ze de juiste coördinaten hebben gevonden, wagen ze de duik. Eenmaal onder water dwarrelt plots het touw, nodig om de weg terug naar het wak te vinden, naar beneden. Doorgesneden. Het wak blijkt afgedicht met iets zwaars. Terwijl we van onder water meekijken naar de wanhopige pogingen van de duiker om het wak open te krijgen, zien we door het ijs heen de schaduw van iemand die toekijkt, maar niets doet om te helpen.

De Scandinavische de­tec­ti­ve-te­le­vi­sie-fa­briek heeft de lat natuurlijk heel hoog gelegd en soms is er dan een serie die toch lichtelijk tegenvalt

Ondanks deze ijzingwekkende scène is niet alles in de serie 'Rebecka Martinsson' even briljant. De Scandinavische detective-televisie-fabriek heeft de lat natuurlijk heel hoog gelegd en soms is er dan een serie die toch lichtelijk tegenvalt. Het is desondanks prettig kijken naar deze nieuweling, zeker naar het hierboven aangehaalde, spannende begin van de derde aflevering. De naamgeefster van de serie (vier delen van ieder anderhalf uur) is een tegendraadse, maar succesvolle juriste bij een chique advocatenkantoor in Stockholm. Iedereen strak in het (mantel)pak, navenante auto's, dure lunches.

Rebecka Martinsson verlaat deze jachtige wereld én haar collega/lover Måns al snel als ze hoort van het overlijden van een jeugdvriendin. Op naar Lapland, in de Zweedse streek Norrbotten - die naam alleen al klinkt perfect onherbergzaam. Eenmaal terug in het stadje Kiruna komt ze via de dode vriendin - uiteraard vermoord - in aanraking met haar verleden. Personages uit dat verleden spelen een hoofdrol in de serie. Sivving, de vroegere buurman van haar oma, haar vriendin Anna-Maria Mella, die rechercheur is in Kiruna.

Gedachtenkronkels Deze Mella en de grote hoeveelheden sneeuw maken dat de serie wel wat weg heeft van film en serie 'Fargo'. De volslanke Mella is in de eerste aflevering puffend zwanger en als ze later het kind heeft gekregen, is ze heerlijk onhandig en ontwapenend in de weer met melk kolven en speciaal voedsel (witte kool) om die moedermelk extra krachtig te maken. Dat de baby daar buikkrampjes van krijgt, is weer een ander verhaal. De scenaristen denderen met ze­ven­mijls­laar­zen door Larssons verhaallijnen heen Opvallend wel hoeveel Scandinavische series gelaagde, vrouwelijke hoofdpersonages hebben. Na Sarah Lund ('The Killing'), Birgitte Nyborg ('Borgen') en Saga Norén ('The Bridge') hebben we nu dan Rebecka Martinsson, gebaseerd op de bestsellers van Åsa Larsson, en gespeeld door Ida Engvoll. We zien veelbetekende stiltes en peinzende blikken die de kijker inzicht zouden moeten geven in haar gedachtenkronkels. Dat is misschien de grootste makke van deze serie, dat de scenaristen iets te rigoureus in Larssons verhaallijnen hebben geknipt en er vervolgens met zevenmijlslaarzen doorheen denderen. Introductie van personages, het verduidelijken van de plot, is vooral in de eerste afleveringen een probleem. De afleveringen zijn los te bekijken, maar de vaste personages maken in de serie wel een ontwikkeling door. Kiest Rebecka uiteindelijk voor Stockholm en Måns, of gaat ze voor Lapland en Kirster, de leuke hondenbrigadier met een handprothese? Die zegt over de hond die Rebecka adopteert: 'Geen hond voor aan de lijn'. Dat geldt evenzeer voor Rebecka zelf.

