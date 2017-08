Sluipenderwijs wordt 'tot de max' een acceptabele Nederlandse uitdrukking

Volgens de Engelse Van Dale is to the max een uitdrukking in het slang (jongerentaal, straattaal of anderszins informele taal) met de betekenis compleet of totaal. In het Nederlands lijkt 'tot de max' echter net iets anders gebruikt te worden: 'tot de max gaan' is te parafraseren als tot het uiterste gaan; in combinaties als 'het café zat tot de max vol' en 'tot de max gevulde flessen' betekent 'tot de max' maximaal.

Blijkbaar vinden we zulke ontleningen aan het Engels met z'n allen in toenemende mate acceptabel

Puristen zullen 'tot de max' allicht nog als anglicisme verwerpen, maar zij moeten vrezen dat we deze uitdrukking niet meer kwijtraken. Dat geldt ook voor 'de max', dat in informele taal wordt gebruikt als alternatief voor het uiterste of het summum en dat gezien het lidwoord niet een verkorting van 'het maximum' is, maar een ontlening aan het Engels (the max). Blijkbaar vinden we zulke ontleningen aan het Engels met z'n allen in toenemende mate acceptabel.

Wat níét acceptabel is, is de fout die afgelopen donderdag in de taalrubriek is geslopen. Ik wilde schrijven dat het woord homoseksueel niet is gevormd op basis van het Latijnse woord homo (man), maar op basis van Grieks homoios (gelijk) en Latijn sexus, maar verkortte de zin en noemde homos ten onrechte Latijn. Een lezer die me erop attendeerde, schreef terecht: wat een bok!

