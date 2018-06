Slijtvast Arcade Fire overrompelt in Ahoy

Het eerste kippenvel-moment komt al vroeg op de avond. Zanger Win Butler draagt ‘Rebellion (Lies)’ op aan Eberhard van der Laan, hij had gehoord dat het diens favoriete nummer was. Inderdaad sloot de overleden burgemeester van Amsterdam die memorabele Zomergasten-aflevering vorig jaar af met de Best Kept Secret-opname van juist dat nummer. Het heeft dan ook alles in zich wat Arcade Fire zo goed maakt: weliswaar een tikkeltje bombastisch, maar met een soort melancholische aanvaarding dat dingen nu eenmaal veranderen, maar dat dat nog niet wil zeggen dat jíj daar niks aan kunt doen.

Lees verder na de advertentie

Het eerste kip­pen­vel-mo­ment komt al vroeg op de avond: zanger Win Butler draagt 'Rebellion (Lies)' op aan Eberhard van der Laan

Ergens is het jammer dat de Canadese indieband afwijkt van dat idioom op hun vorig jaar verschenen ‘Everything Now’, muzikaal hun minste plaat, waarop het concept belangrijker was dan de muzikale inhoud. Alles is overal direct verkrijgbaar, het publiek wil alles nú. Maar of we van al die oneindige content gelukkiger worden, valt te bezien.

Tijdens de bijbehorende tournee, die gisteravond het Rotterdamse Ahoy aandeed, komen juist die nieuwe nummers niet zo sterk binnen als de rest. Zeker bij ‘Chemistry’ of ‘Put Your Money On Me’ verslapt duidelijk de aandacht. Dat geldt niet voor de euforische single ‘Everything Now’, waarmee het concert opent, en het ziedende ‘Creature Comfort’, tegen het eind. De band heeft niet de boxring middenin de zaal meegenomen, waarmee het eerste deel van de tournee openende, wel fungeren lichtbundels als weerszijden soms als touwen in de ring – of als kooi, bij het fraaie ‘My Body Is A Cage’.