Sleetse show van Arjen Lubach biedt weinig originele gedachtes

Dit wordt geen live-versie van ‘Zondag met Lubach’, verzekert Arjen Lubach ons verschillende keren in ‘LIVE!’, zijn eerste theatervoorstelling in jaren. En hij houdt woord. De man die dankzij zijn scherpe wekelijkse televisiesatire een nationale beroemdheid werd, stelt in deze ­cabaretsolo niet de politieke actualiteit, maar zijn eigen leven centraal. Helaas biedt dat leven weinig aanleiding tot originele gedachtes, waardoor LIVE! de urgentie van zijn tv-show mist.

Lubach groeide op in een protestants milieu, maar viel als tiener van zijn geloof en werd vervolgens een felle criticus van het christendom. Dat laatste kan eigenlijk niemand ontgaan zijn, want religiekritiek vormt al jaren een van Lubachs stokpaardjes. Dit weerhoudt hem er niet van om in LIVE! opnieuw bekrompen gereformeerden met hun King-pepermunt stevig door de mangel te halen.

Je zou Lubach zijn oudbakken kost misschien vergeven als hij een sterke liveperformer was, maar ook dat valt tegen

Aardig mopje rappen Die aanval doet in alle opzichten sleets aan: niet alleen hebben we ­Lubach dit al iets te vaak horen zeggen, het is ook nog een karikatuur die al sinds Jan Wolkers’ ‘Terug naar Oegstgeest’ (1965) als een spook door seculier Nederland waart. Je zou Lubach zijn oudbakken kost misschien vergeven als hij een sterke liveperformer was, maar ook dat valt tegen. Oké, hij kan een aardig mopje rappen en hij weet ook best af en toe een oneliner goed te plaatsen. Maar zijn interacties met de zaal verlopen vaak stroef. Hij laat twee bezoekers zonder duidelijke noodzaak verhuizen vanaf het balkon naar twee vrije plaatsen op de eerste rij. Tijdens hun lange tocht naar beneden zoekt hij zichtbaar naar woorden om de tijd op te vullen. In improviseren blijkt hij, zeker in vergelijking met veel van zijn collega-cabaretiers, geen held.

Glimp van scherpte Een enkele keer valt er nog wel een glimp van scherpte te ontwaren, ­eigenlijk vooral wanneer Lubach de analysemethode toepast waar zijn televisieprogramma met recht zo om wordt geroemd. Zo legt hij op een tegelijk slimme en grappige wijze de vrouwonvriendelijkheid bloot van het lied ‘Mag ik naar je kijken?’ van Marcel de Groot. Aan het slot van zijn voorstelling vliegt Lubach helemaal uit de bocht, wanneer hij in een nogal snerend lied een antiracistische activiste wegzet als een arrogante, door ideologie verblinde radicaal. Zelf wil hij niet graag in een ‘ideologisch bakje’ gestopt worden, verklaarde hij eerder in de show. Dat klinkt nobel, maar het blijkt hier vooral een aanleiding om politieke geluiden die al te zeer afwijken van het redelijke midden in de kiem te smoren. Elke week bespreken onze recensenten nieuwe voorstellingen. U leest ze hier.

