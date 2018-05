Slap aftreksel van een spectaculaire vliegtuigkaping

7 days in Entebbe

Lees verder na de advertentie

Regie: Jose Padilha

Met Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan

★★☆☆☆

In 1976 kaapten twee Duitse en vier Arabische terroristen een toestel van Air France dat op weg was van Parijs naar Tel Aviv. Doel: aandacht vragen voor de erbarmelijke omstandigheden in Palestijnse vluchtelingenkampen. De Duitsers deden het echter ook, omdat de Rote Armee Fraktion in eigen land wel wat publiciteit kon gebruiken.

Het toestel landde uiteindelijk op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, onder auspiciën van dictator Idi Amin, alias de Slachter van Afrika. Krijg je pr-technisch geen karmapunten voor, zullen we maar zeggen. Zeven dagen verbleven de ruim tweehonderd passagiers op het vliegveld, tot Israëlische commando's op de deur klopten.

Padilha wil de zaak graag van meerdere kanten laten zien. Helaas struikelt hij daarbij over ronkende oneliners als 'Ik wil bommen gooien in het bewustzijn van de massa' (een Duitse terrorist) of 'Ik vecht zodat jij kunt dansen' (Israëlische commando tegen zijn vriendin). Ook geen pluspunt is de steeds terugkerende dansvoorstelling van de vriendin, die geen spanning, maar vooral voor gefrons zal zorgen. De film blijft bovendien te lang hangen bij de onderhandelingen van het Israëlische kabinet om wel of niet in te grijpen.

Aan het eind heb je zoiets van: kom maar op met die schietpartij. Dat is nooit een goed teken.

Benieuwd wat onze recensenten vinden van andere films? Lees hier onze filmrecensies.