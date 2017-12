Skiën op de Balkan

Bansko (Bulgarije) Lees verder na de advertentie Met afstand het grootste, modernste en best georganiseerde skigebied in de regio. Het heeft 75 kilometer aan pistes van gemiddeld niveau, ligt hoog en kent een verticaal verval van ruim anderhalve kilometer tussen de bomen. Je kunt zo relatief lang skiën zonder gebruik te hoeven maken van liften. Het skigebied ligt in een nationaal park. De omgeving is schitterend, maar de vraag is hoe lang nog: milieuorganisaties waarschuwen voor schade die het immer uitdijende skigebied aanricht. Ze houden tot nu toe de bouw van een tweede gondellift uit het dal tegen, waardoor de skidag voor de meesten begint met een lange wachttijd. De aanleg van een tweede lift, al jaren gepland, stuit vooralsnog op milieubezwaren. Accommodatie in alle varianten is goedkoop en op boekingssites te vinden. Nederlandse organisaties bieden ook pakketreizen aan. Er zijn veel en goede restaurants. Voor Bulgaarse begrippen duur, voor ons goedkoop: een kop koffie kost op de piste twee euro. Bansko is een uit de kluiten gewassen dorp. Op de oude hoofdstraat na is de nieuwe bebouwing functioneel maar niet al te gezellig. Bereikbaarheid: Diverse maatschappijen vliegen al voor enkele tientjes retour op de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Bulgaria Air en Transavia vanaf Schiphol, Wizz Air en Ryanair vanaf Eindhoven. Vanaf daar is het 2 uur rijden naar Bansko. Skipas: €23 per dag

Informatie: banskoski.com

Jahorina (Bosnië-Herzegovina) Waar kun je nu op een half uur rijden van de stad van olympische pistes naar beneden zoeven? Waan je een atlete en slalom net als de vrouwen tijdens de Winterspelen van 1984 in Sarajevo de bergen van Jahorina omlaag. Nog geen tien jaar na de Spelen kreeg het skigebied een functie die niets met wintersport te maken had. Tijdens de oorlog in de jaren negentig was hier het hoofdkwartier van de Bosnische Serviërs gevestigd. Een kapotgeschoten hotel en een nooit gerepareerde stoeltjeslift zijn wrange relicten. De onlangs tot levenslang veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is hier jaren later nog skiënd gezien en gefilmd. Het grootste pluspunt van Jahorina is misschien wel de nabijheid van de hoofdstad Sarajevo Het gebied wordt stukje bij beetje vernieuwd; oude stoeltjesliften zijn de afgelopen jaren vervangen. Maar onderhoud, markering en preparatie van de pistes zijn nog niet op Europees niveau. Voor kunstsneeuw is vooralsnog geen geld. Skiërs stuiten zodoende nog al eens op stenen, en de stoeltjeslift naar de top eindigt vanwege de wind regelmatig op een ijsplaat. Daar staat tegenover dat de afdalingen, 20 kilometer aan gemakkelijk tot gemiddeld niveau, en de uitzichten prachtig zijn. Het grootste pluspunt van Jahorina is misschien wel de nabijheid van de hoofdstad Sarajevo. Het historische centrum met spotgoedkope en uitstekende cafés en restaurants ligt op een half uur rijden. Een ski-stedentrip is dus goed mogelijk. Sarajevo heeft genoeg accommodaties, maar echte wintersporters gaan voor een houten huisje met open haard aan de piste. Bereikbaarheid: er is enige moeite voor nodig om in Jahorina te komen: er zijn geen directe vluchten vanuit Nederland naar Sarajevo, dus een overstap is noodzakelijk. De Servische hoofdstad Belgrado is een beter bereikbaar alternatief. Vanuit daar is het ruim vijf uur rijden naar Jahorina. Air Serbia en Transavia vliegen vanaf Amsterdam, en Wizz Air vanuit Eindhoven. Skipas: 20-23 euro per dag

Informatie: oc-jahorina.com

Brezovica (Kosovo) Het enige skigebied van Kosovo is alleen voor echte avonturiers die niet opzien tegen enkele ontberingen. Markeringen en serieus onderhoud ontbreken, laat staan sneeuwkanonnen. Van de tientallen jaren oude liften werken er in het weekend drie, door de week twee. De rest staat midden op de pistes weg te roesten. De treurige staat van het gebied is het gevolg van een strijd om het eigendom. Sinds de provincie Kosovo zich in 2008 tegen de wil van Servië afscheidde, claimt zowel Pristina als Belgrado deze Servische enclave. Investeringen blijven daardoor al jaren achterwege. Wat het nog doet, draait vooral op de liefde van de medewerkers. De paar cafés en restaurants zijn bomvol, gezellig en spotgoedkoop. Wie niet al te veel om luxe geeft, wordt beloond met schitterende afdalingen die hier en daar best pittig zijn. Niet voor niets was Brezovica de alternatieve locatie voor de Olympische Winterspelen in Sarajevo in 1984, voor het geval daar niet genoeg sneeuw zou liggen. Daal in eenzaamheid af, en bedenk je wat voor een potentieel dit gebied zou hebben als het niet de pech had in Kosovo te liggen. Bijna beneden ontwaak je al gauw weer uit je droom door hordes jongeren uit Pristina die vooral in het weekend over het laatste deel van de pistes rennen en sleeën. Brezovica is daarom het beste door de week te bezoeken. Het comfortabele maar prijzige hotel Woodland (ongeveer 80 euro per kamer) is het enige alternatief voor de zeer basale kamers in andere gelegenheden. De paar cafés en restaurants zijn bomvol, gezellig en spotgoedkoop. Bereikbaarheid: Brezovica ligt op anderhalf uur rijden van de hoofdstad Pristina, maar daar kun je vanuit Nederland alleen met een overstap komen. De Macedonische hoofdstad Skopje ligt even ver, en is vanaf Eindhoven rechtstreeks bereikbaar met Wizz Air vanaf 40 euro retour. Wie een dag in het weekend wil skiën, moet vroeg aankomen en laat vertrekken: het grote tekort aan parkeerplekken leidt steevast tot chaos. Skipas: rond de 20 euro per dag

Informatie: facebook.com/Brezzovica Tekst gaat verder onder de afbeelding Brezovica, Kosovo © Getty Images