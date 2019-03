Sjoerd Kuyper stipt in ‘Bizar’ moeiteloos maatschappelijke thema's aan

Het is een onstuimig boek om je tanden in te zetten, ‘Bizar’ van Sjoerd Kuyper: ruim driehonderd bladzijden boordevol ideeën over de wereld en het bestaan, een scheut Shakespeare en een snuf Schopenhauer, vol scherpe maatschappijkritiek, schaterlach-humor, om de paar bladzijden een zin die het noteren waard is en een avontuur dat de titel eer aandoet.

Lees verder na de advertentie

Een authentiek boek met lef, van een hartstochtelijk schrijver, die zijn (jonge) lezers uitdaagt en tart met zijpaden, plotse sprongen in de tijd, ongeloofwaardige wendingen en een onbetrouwbare verteller, die vaak doodleuk schrijft dat ze zo’n wending heeft verzonnen.

De nasleep van de bankencrisis in een jeugdboek, je moet er maar opkomen. Zo stipt Kuyper veel actuele thema’s aan: de vluch­te­lin­gen­stroom, euthanasie en racisme

Van haar psychiater moet Sallie Mo (13) gaan leven in plaats van lezen. Tot nu toe zat ze altijd met haar neus in de boeken en nam ze weinig deel aan de wereld erbuiten. Tijdens een kampeervakantie moet ze een dagboek bijhouden over wat ze in de echte wereld meemaakt.