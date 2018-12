Siroop van alleen groente, fruit, en kruiden. Verder niks

Ze ontmoetten elkaar aan de onderhandelingstafel. Nicole Horsmans (39) werkte als inkoper verse sappen voor een supermarktketen, Daan Harterink (39) probeerde haar de smoothies te verkopen van het sappenmerk waarvoor hij werkte. Ze hadden goed contact, maar niet meer dan dat: zoals het hoort tussen afnemer en leverancier.

Zij bedacht heel wat sappen, maar altijd voor anderen. Hij importeerde intussen naast zijn baan op kleine schaal sappen van kleine merken uit Groot-Brittannië. “Ik had een sterke drang een eigen merk op te zetten”, vertelt Horsmans. Ze was al eens begonnen aan kokoswaterijsje en een regenjassenmerk. “Maar ik zette niet door. Ik ben geen type om alleen te werken.”

Fantastisch drinkwater

Een gezamenlijke vriend meende dat ze weer eens met elkaar moesten praten. Ze dachten over koekjes of cosmetica, maar kwamen uit bij drankjes. Ze wisten immers heel goed wat daar beter moest. “Wij vonden het bizar dat er liters en liters vloeistoffen van hot naar her worden versleept, terwijl we in Nederland fantastisch drinkwater hebben dat iedereen zelf kan toevoegen”, vertelt Harterink.

“Maar als je voor het siroopschap staat in de supermarkt, vind je daar alleen een soort suikerwaters in verschillende varianten”, vult Horsmans aan. “Een paar procent vruchten, voor de rest suiker en conserveringsmiddel. Gek, toch?”

Horsmans en Harterink gingen zelf in de weer in de keuken. “Eigenlijk heel simpel: ingrediënten in de blender, daarna inkoken tot een dikke, stroperige substantie”, vertelt Horsmans. “Alleen groente, fruit, en kruiden. Verder niks.” Ze sleutelden aan verschillende recepten zoals een mix van wortel, gember en appel, en van zoete aardappel met appel en kaneel.

Toen ze vier recepten met behulp van hun proefpersonen - vrienden, familie, het yogaklasje - hadden goedgekeurd, verplaatste de productie naar een fabriek. “We waren niet van plan in het weekend met onze blote voeten druiven te gaan stampen ofzo”, zegt Harterink. Liever bogen ze zich uitvoerig over het ontwerp en de uitstraling van de fles. Als geen ander kenden zij immers het belang om eruit te springen tussen de andere flessen.

“Een glázen fles met een wítte sleeve. Dat heeft niemand. Was ook heel moeilijk om te maken”, zegt Horsmans trots. Sinds een jaar is hun siroop Soof, ‘sip on our friendship’, te koop, onder meer bij de Bijenkorf en Marqt. Nee, ze zijn nog lang niet uit de kosten, grinnikt Harterink. “Het is wel even wat anders dan werken in loondienst. Dit jaar ging ik voor het eerst in twee jaar op vakantie - met een tentje in de regen op de hei”, zegt hij.

Gezien de achtergrond van de makers zou je wellicht verwachten dat het drankje al lang in alle supermarkten ligt. Maar nee. “In de supermarkt kopen mensen wat ze al kennen”, legt Horsmans uit. “Wij zouden als nieuw merkje wegvallen tussen de grote jongens.” Zij kiezen liever een langzame benadering en richten zich eerst op de horeca. Harterink: “In onze vorige jobs hebben we al vaak genoeg slechte kortetermijnkeuzes moeten volgen. Nu mag het op onze eigen manier.”

