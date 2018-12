Sinterklaasshows: zonder piet is beter dan zonder pit

Waarbij pijnlijk duidelijk werd dat de vertrokken Paul de Leeuw het fenomeen amusement een stuk grondiger heeft bestudeerd dan zijn ex-collega’s bij BNNVARA.

Lees verder na de advertentie

De Leeuw tekende in november een contract bij RTL. Zijn nieuwe bazen kunnen gerust zijn: uit deze eerste RTL-show ‘Sint & Paul pakken uit’ bleek dat hij het nog steeds heeft. De Leeuw kan massa’s brave burgers laten giechelen door in zijn studio een georganiseerde chaos te laten ontstaan, waarin er van alles over het randje gaat maar hij toch lijn houdt. Al had hij in sinterklaas Hans Kesting wel een zeer ongeleid projectiel. Die arriveerde niet per schimmel, maar per gesponsorde elektrische fiets, die later cadeau werd gedaan aan iemand uit het publiek. ‘Ik zit nu bij de commerciëlen, nu zullen we het hebben ook’, moet sint Hans hebben gedacht en hij besteedde minutenlang aan het noemen van de merknaam Gazelle. Zelfs Paul de Leeuw leek zich af te vragen of hij de sint ooit weer in het gareel zou krijgen.

Het enige pittige bij BNNVARA waren de vileine gedichtjes aan het adres van een obligaat setje BN’ers

Het werd al met al een ouderwets baldadige show, waarin een paar aardige mensen een paar aardige cadeaus kregen en een stel zoete kinderen ondanks alle ongein toch in de sint bleven geloven, met hun aandoenlijke koppies. Ook ondergingen we een eclectische muzikale combinatie van een vrolijke fanfare en juist niet feestelijke Anouk. Bij RTL nergens ook maar een vermoeden van een piet. Kun je nog struisvogelen, struisvogel dan mee.

Sinterklaas en Paul de Leeuw © RTL

Kleurloos Bij BNNVARA klonk een kleurloos: “Sinterklaas wie kent hem niet, Sinterklaas Sinterklaas en natuurlijk onze Piet.” Ook verder was het een fletse kwis, met een obligaat setje BN’ers dat saaie vragen over het fenomeen sinterklaas moest beantwoorden. Het enige pittige waren de vileine gedichtjes aan hun adres. Zo werd de ook commercieel gegane deejay Sander Lantinga op rijm geroast, net als zangeres Maan. Helaas ging Sinterklaas er niet met gestrekt been in, maar gaf hij nogal duffig de – onzichtbare – rijmpiet een standje om de scherpe teksten. Veel te braaf allemaal voor een show voor volwassenen. Toen er ook nog neptieten en een vibrator voorbijkwamen, zat ik allang met mijn online oog bij de Franse zender BFM TV. In Frankrijk is het niet bepaald de tijd van cadeautjes en de kleur zwart, maar die van een aanzwellende massa ongeleide gele hesjes die eist dat alles anders wordt. De private nieuwszender BFM TV organiseerde woensdag het eerste directe debat tussen kabinetsvertegenwoordigers – een minister en een staatssecretaris – en vier gilets jaunes. Gele hesjes in debat met kabinetsvertegenwoordigers op de Franse tv-zender BFM TV. © BFM TV Een broodnodig initiatief, want de gele onvrede voelt als een duizendkoppig monster dat zich op Facebook en Twitter vooral graag lijkt te voeden met filmpjes waarop politieagenten manifestanten in elkaar rossen. Het filmpje waarop onze eigen Mark Rutte in het kamergebouw zelf zijn gemorste koffie opdweilt, wordt trouwens ook gedeeld onder de gele hesjes. ‘Zo sympa zal je een van onze politici nooit zien’, aldus ene Aurore. Die kan onze premier dan weer mooi in zijn zak steken. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Lees meer columns op trouw.nl/tvrecensies.

Lees ook: