Sinds de crash met mijn Getz voel ik me nooit meer helemaal zeker op de weg

Er was maar één zender die je via de autoradio kon ontvangen: Radio Maria, een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week samenzang en overdenkingen uitzendt op de middengolf.

De Getz reed prima, behalve als je op de snelweg door een plas water reed en dan remde, dan werkte het antiblokkeersysteem niet meer en werd hij onbestuurbaar. Daar kwam ik achter tijdens een hoosbui op een afrit van de snelweg, mijn koekblikje tolde een keer of tien om zijn as, kwam uiteindelijk met een boink tegen de vangrail tot stilstand.

Bestuurders van nieuwe Foresters groet ik niet, dat zijn snobs

In de garage werd hij total loss verklaard en kreeg ik er als troostprijs 100 euro voor. Na er zelf nog 6900 euro bij te hebben gelapt, kocht ik een Subaru Forester. Het oude model, een blokkendoos op wielen. Een grote blokkendoos, dus hoef ik me niet op te vouwen om erin te passen en als ik eruitkom, loop ik gewoon rechtop.