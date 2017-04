Shawn Mendes, hét tieneridool van 2017, is net zo braaf als zijn nummers

Het gaat snel, tegenwoordig. Het ene moment heeft u nog nooit van Shawn Mendes gehoord, het volgende verkoopt de tienerster binnen twintig minuten de Ziggo Dome uit. Maandag geeft dé aanstormende popster van het moment zijn eerste Nederlandse show.

Nog even en hij is zo groot als de Ierse singer/songwriter Ed Sheeran. Hij vult het gat in meisjeskamers, nu tieners hun posters van Justin Bieber en One Direction van de muren afhalen. Van Bieber nam Mendes vorig jaar de kroon van zijn mede-Canadees over toen hij werd uitgeroepen tot populairste mannelijke artiest op de MTV Europe Music Awards - Bieber was dat zes jaar achter elkaar geweest. Oftewel, Shawn Mendes is hét tieneridool van 2017. Wie is deze jongen, en wat maakt hem zo bijzonder?

Shawn Mendes is nogal saai, wat precies de bedoeling lijkt te zijn

Nou, en dat is de grap, eigenlijk niet zo veel. Niet zijn muziek, waarmee hij en zijn schrijversteam vakkundig laveren tussen de folkpop van Ed Sheeran en de radiorock van John Mayer.

Ook niet zijn persoonlijkheid. Zelf omschrijft hij zich als een volkomen gemiddelde jongen. Inderdaad is het beeld dat oprijst uit tig interviews dat van een doodnormale boy next door. Een Canadese tiener die van voetbal en ijshockey houdt, graag Harry Potter leest, wiens (Engelse) moeder makelaar is, zijn (Portugese) vader restauranteigenaar, iemand die net als zijn fans/vriendjes mee wilde doen met de lokale ‘Kinderen voor Kinderen’ en gitaar leerde spelen via YouTube.

Uitzonderlijk knap, dat wel, met die stralende modellenglimlach en dat keurige chocoladekapsel met grote, bijkleurende ogen. Hij vertelt opvallend vaak hoe hij zijn opnamesessies voor het tweede album ‘Illuminate’ afwisselde met bezoekjes aan de sportschool en ook dat is te zien bij de breedgeschouderde zanger. Maar verder is hij nogal saai, wat precies de bedoeling lijkt te zijn.

Internet Hij werd ontdekt door een talenten-scout die op een avondje door internet zat te scrollen. In dit geval was het de jonge (nu 28) artiestenmanager Andrew Gertler, die stuitte op een aantal Vine-videootjes van een jonge Canadees genaamd Shawn, pielend op gitaar. Shawn Mendes zette al korte versies van bekende nummers online sinds hij twee jaar eerder voor het eerst een gitaar oppakte. Gertler werd in een klap getroffen door diens stem en uitstraling, vertelde de talentmanager aan de Amerikaanse muzieksite Billboard. Maar ook - en dat is veelzeggend - Gertler had scherp in de gaten dat Mendes met zijn Vine-filmpjes al een dusdanige fanschare verzameld dat alleen een twitter-bericht waarin hij meldde trek te hebben in pizza al 30.000 likes kreeg. En dat zonder management, zonder platencontract. Zulk sociaal kapitaal betekent écht kapitaal, aangezien de popsterren van nu voornamelijk online connecten met hun fans. Mendes heeft een donkerromige stem, waarin je als het ware zijn smekende puppy-ogen hoort Gertler wist genoeg, net als Island Records, die Shawn Mendes op zijn vijftiende een platencontract aanbood. Zijn eerste hit ‘Life of the Party’ maakte van Mendes de jongste artiest ooit die met een debuutsingle de Billboard Top 25 binnendenderde, een single bovendien die binnen een week 150.000 keer over de digitale toonbank ging zonder op de radio te zijn gedraaid. Radio en televisie zijn tegenwoordig overbodig, dankzij een uitgekiende campagne op Instagram, Snapchat en YouTube bereikt Mendes zijn fans. Hij is dan ook het soort ster waarvan zijn Nederlandse fans komend weekend het adres van zijn hotel via Snapchat en Instagram zullen delen. Natuurlijk, je moet er wat voor kunnen. En dat kan Mendes. Zoals zingen, met zijn krachtige donkerromige stem, waarin je als het ware zijn smekende puppy-ogen hoort. De nummers zijn aanstekelijk, strak geschreven popnummers - van het soort waar tegenwoordig uitgebreide brainstormsessies voor worden belegd. Tekst loopt door onder afbeelding. Shawn Mendes © REUTERS

Selfies Daarnaast is het bewonderenswaardig hoe de tiener zijn razendsnelle roem ondergaat - het is nogal wat om door Taylor Swift mee op tournee te worden genomen terwijl je anderhalf jaar eerder nog voetbalde op het pleintje om de hoek. Billboard beschrijft hoe hij geduldig met zijn fans op de foto gaat die 350 dollar hebben betaald voor concertkaartjes met VIP-experience. Hoe die fans hem vastklampen, om helemaal door het dolle heen selfies met hem te nemen. Mendes blijft glimlachen - en vertelt de verslaggever vervolgens dat hij eens honderden van dit soort fotomomenten op een avond afwerkte. Zonder een moment die brede glimlach te forceren. “Je zet een knop om. Die knop geven ze je wanneer je artiest wordt”, vertelt hij de verslaggever doodleuk. Het zijn fans die trouwens geen moment op eigen houtje backstage worden binnengelaten. In dit tijdperk van sociale media en alomtegenwoordige smartphones wordt het imago van de jonge Mendes zorgvuldig bewaakt. Er zijn nog geen schandalen, niet of nauwelijks dates met andere beroemdheden (‘geen tijd’). Alcohol, drugs? Daar ‘gelooft hij niet in’, zo mag muziekblad Rolling Stone optekenen. Het is allemaal van zo’n hemeltergende braafheid, dat het haast niet anders kán dan irriteren Zeker gaat Mendes wel eens feesten - maar in zijn boekje betekent feesten een avondje tafeltennissen met vrienden. Hij is zo braaf als de teksten van zijn nummers. ‘Treat You Better’ gaat over meisjes die een betere man verdienen, in ‘Bad Reputation’ verdedigt hij iemand die onterecht een slechte naam heeft en daarmee gepest wordt. Natuurlijk werd er ook nog eens een campagne tegen pesten in zijn naam opgestart, en zamelde hij binnen een week genoeg geld in om een schooltje in Ghana te openen. Concerten gaan vergezeld van tegeltjeswijsheden als ‘waar je naar op zoek bent zit al binnenin je’. Zijn tweede album heet ‘Illuminate’ omdat ‘muziek één van de dingen is die een licht kan doen schijnen wanneer mensen door een donkere tijd gaan’. Het is allemaal van zo’n hemeltergende braafheid, waar eigenlijk zo ongelooflijk weinig mis mee is, dat het haast niet anders kán dan irriteren. Toch? Nou, nee. Dat is cynisch gezever. Vraag maar aan die 17.000 tieners, komende maandag, op audiëntie bij hun idool, de ideaalste schoonzoon van het moment.

