Shakespeare's 'Getemde feeks' krijgt een geslachtsneutralere versie

Het Shakespeare Theater Diever heeft een inventieve aanpak gevonden. Voor de voorstelling begint, bepaalt het publiek via een rad van fortuin of feeks Katharina en haar temmer Petruchio gespeeld worden door een man of een vrouw. Hoofdrolspelers Inge Wijers en Tim van der Molen hebben beide rollen ingestudeerd en spelen die gewoon of in travestie.

Geslachtsneutraler

De ene keer speelt Tim de kwade Katharina, die elke man wegjaagt en niet wil trouwen, en speelt Inge Petruchio, die haar tot trouwen overhaalt door haar bruut te behandelen. Een andere keer is dat andersom. Dat levert een 'geslachtsneutraler' verhaal op, denkt regisseur Jack Nieborg, die jaarlijks een van Shakespeare's stukken in Diever opvoert met een cast van dorpsbewoners. "Ik hoop dat de mensen zich tijdens de voorstelling afvragen: maar wat als dit nou een man was, of juist een vrouw?" Nieborg heeft niets tegen Shakespeare's tekst.

In het begin even wennen, maar na vijftien minuten weet je niet beter

"Theater kan moeilijkheden laten zien en ervoor zorgen dat we het er met elkaar over kunnen hebben. Door met de mannen- en vrouwenrol te schuiven, brengen we een nuance aan en kunnen we het ook meer in het algemeen over onderdrukking hebben."

Tot nu toe vindt hij beide rolverdelingen geloofwaardig. "In het begin zijn de travestierollen even wennen, maar na vijftien minuten weet je niet beter." Overigens was het seksevraagstuk ook in Shakespeare's tijd al een issue, vertelt Nieborg. Zijn tijdgenoot John Fletcher schreef als reactie op De getemde feeks een vervolg: 'The Tamer Tamed'. Daarin sterft Katharina en krijgt Petruchio een nieuwe vrouw die hém temt.