Shakespeare als moderne thriller? Jo Nesbø kan het

Macbeth als politie-inspecteur die in de twintigste eeuw een gooi doet naar de macht in een industriestad in Schotland? De plot van Shakespeare’s tragedie nagelopen zonder dat het ongeloofwaardig wordt? Hogarth Press, de Britse organisatie die het werk van de toneelschrijver laat herschrijven door auteurs van deze tijd, vroeg het aan Jo Nesbø. Geen onlogische gedachte: de Noor werd groot met zijn held Harry Hole, een politieman die veel geweld tegenkomt en regelmatig tegen de gekte aanzit. Een soort Macbeth.

In de openingsscène laat Nesbø direct zien waarom hij een van de beste thrillerauteurs van dit moment is. De mist in de donkere stad is symbool voor de duistere praktijken van Hecate, de bendeleider die de naam draagt van een van de heksen uit Shakespeare’s toneelstuk en die wacht op een groot drugstransport in de haven. Inspecteur Duff (het voorvoegsel Mac is hier weggelaten) staat met zijn eenheid op het punt om Hecate en zijn medecriminelen te arresteren. Duff weet dat de baan van politiecommissaris binnenkort vrij komt en hoopt met dit succes zijn kandidatuur te stellen. Daarom heeft hij zijn collega Macbeth, tevens concurrent voor de bevordering, niet ingelicht van de op handen zijnde arrestatie.

Een fraaie constructie, maar diepgang ontbreekt

Buitengemeen spannend Duff weet echter twee dingen niet. Hecate heeft hem in feite in de val gelokt, zodat juist de politieploeg uitgemoord dreigt te worden. Bovendien is Macbeth er toch achtergekomen, hij staat samen met zijn vertrouweling Banquo klaar om op tijd in te grijpen. Het is direct al buitengemeen spannend. In het vervolg introduceert Nesbø soepel andere cruciale Shakespearepersonages-nieuwe-stijl. Neem de grote liefde van Macbeth, de inspecteur van wie we al vrij snel weten dat hij een ex-junk is. Dat is de eigenaresse van het casino, die hij ‘Lady’ noemt en die hem probeert aan te zetten tot de moord op de politiebaas, om zijn bevordering te versnellen. Fraaie constructie maar diepgang ontbreekt Macbeth heeft op zijn beurt weer niet door dat drugsbaas Hecate hem in het zadel helpt, alleen maar om later zo veel mogelijk invloed op de nieuwe politiecommissaris te krijgen. Onderdeel daarvan is de beroemde voorspelling, hier uitgesproken door Hecate en twee andere gangsters: Macbeth zal commissaris wor- den, maar daarna de zonen van Banquo. Tweespalt is gezaaid, en Nesbø zal het mooi uitspelen. Een bewonderenswaardige constructie dus, maar voor de vaste lezers van Nesbø waarschijnlijk een lichte teleurstelling. Macbeth is een naarling voor wie je te weinig sympathie krijgt en tussen al het bloed dat vloeit verdwijnen de fijnzinnigheid en de diepte die Nesbø altijd zo mooi meegeeft aan inspecteur Harry Hole. Jo Nesbø

Macbeth

Vertaling Annelies de Vroom Nijgh & Van Ditmar; 495 blz. € 22,50.

