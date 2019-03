Serveert Vos zijn vrienden nou de allerlaatste dodo?

Iedereen die ooit fabels of iets van het beroemde epos ‘Van den vos Reynaerde’ heeft gelezen, weet dat vossen sluwe opportunisten zijn. Die aanname gebruikt Daan Remmerts de Vries voor het hoogst amusante prentenboek ‘Vos is een boef’, over vooroordelen en de angst en kwaadsprekerij die daarmee gepaard gaan.

Er belt een dodo aan bij Vos, die collecteert voor uitstervende dieren. Om de humor daarvan in te zien, moet je vermoedelijk op z’n minst oudste kleuter zijn, maar al mis je dodo-kennis, dan nog is deze vogel een vermakelijke figuur. Hij stort zich dramatisch ter aarde om Vos te laten zien dat hij hoogst persoonlijk uitstervend is, waarop Vos hem uitnodigt om binnen even tot rust te komen. Als dat maar goed gaat, denk je als lezer.

De kleurrijke aquarellen, waarop ook de treffende ge­zichts­uit­druk­kin­gen opvallen, spreken voor zich

Harde knip: Remmerts de Vries schakelt door naar de middag, als Vos’ vrienden Das en Wasbeer komen lunchen. Vos zet ze een enorme gebraden kip voor. Of is dat…? De dodo is nergens meer te bekennen! Wasbeer en Das - een komisch duo, dat visueel mooi bij elkaar past dankzij de ongure, zwarte vlekken en strepen rond de ogen - weten het zeker: ‘Ik heb opeens geen honger meer,’ zei Das. ‘Dit zaakje stinkt.’ ‘Eigenlijk ruikt het nogal lekker,’ zei Wasbeer. ‘Dit was de laatste dodo!’ zei Das. ‘Die kunnen we niet opeten!’