Sergei Polunin, de rockster van het ballet, danste op Lowlands

Plots, een kort moment van stilte, midden de allesvernietigende noten van Stravinsky’s 'Sacre du Printemps'. Het duurt nog geen halve tel, maar perfect getimed verlicht de volgspot het gezicht van Sergei Polunin. Intens werpt hij zijn gespannen grimas de afgeladen theatertent in. Het is half drie 's nachts op Lowlands, en de Juliet - waar 1240 mensen in passen - zit tot de nok toe vol.