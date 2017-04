Seks of een gesprek: het maakt de filmmaker niet uit

Een film die zo z’n eigen plan trekt en zich dermate lastig laat beschrijven als Alain Guiraudie’s ‘Rester vertical’ kom je niet vaak tegen. Zonder andere bezoekers tekort te willen doen: dit is absoluut een film voor de meer avontuurlijke kijker.

Guiraudie’s vorige film was ‘L’inconnu du lac’, een broeierig moordmysterie. Maar ondanks het succes daarvan kiest ‘Rester vertical’ voor een volstrekt andere koers.

Hoofdpersoon Léo is een filmmaker zonder zichtbare emotie, maar met een seksuele honger naar mannen en vrouwen. Met een deadline voor een nieuw scenario trekt hij door een landschap dat duidelijk Frans is, maar evengoed een abstracter, mythische streek zou kunnen zijn.

Wellicht is dit het landschap van Guiraudie’s eigen geest, een afspiegeling van de strijd die hij zelf voerde om tot een nieuwe film te komen. Het verhaal en de personages voelen nog wat ruw.

Dat verklaart ook waarom de film zowel iets sprookjesachtigs heeft -denk aan mythische beelden van wolven, van kastelen boven idyllische dorpjes - als iets realistisch.

Fascinerende plek

‘Rester vertical’ is een film die van alles tegelijk is, waarmee Guiraudie de kijker meevoert naar een zeldzaam fascinerende plek. Misschien is dat ergens in het hoofd van de regisseur zelf.

Binnen die wereld krijgt Léo met de herderin Marie een baby. De vrouw verdwijnt uit beeld en met het kind op zijn arm trekt de filmmaker verder. Soms keert hij terug naar personages uit het verleden. Mannen, vrouwen, het maakt niet uit.

Léo vindt seks, of een gesprek. Zoekende naar inspiratie voor een nieuw verhaal overkomt hem het leven.