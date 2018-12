Scones (Devon Cream Tea)

Een Devon Cream Tea bestaat uit scones met lekker fruitige jam, bij voorkeur aardbeien, een bakje clotted cream en natuurlijk een pot thee, liefst breakfast tea. Zo sterk gezet dat u blij bent dat er een plons melk in mag. Let wel: dus géén pot met heet water en een stapel verschillende zakjes om door een kopje te wieberen, dat vinden de Engelsen geen thee. Geen etagères vol hartige en zoete hapjes, maar alleen die scones. Nu ja, ‘alleen’, na een of twee scones kunt u moeiteloos weer uren voort.

Goede scones zijn zacht, licht kruimelig en idealiter nog warm, want versgebakken, ze drogen namelijk snel uit. Essentieel onderdeel van het geheel is de clotted cream, ingedikte room die ontstaat door melk te verhitten en dan heel lang te laten staan zodat de room gaat klonteren (‘clot’). Dat is beslist iets anders dan gewone geklopte slagroom.

Tegenwoordig kun je deze dikke gelige crème ook in Nederland soms in potjes kopen, maar er is ook een simpele zelfmaakmethode. Een halszaak is trouwens dat je de doormidden gebroken of gesneden scones eerst bedekt met een lepel clotted cream, dan pas met jam en vooral niet andersom, zoals ze even verderop in Cornwall doen. En nooit de twee helften weer op elkaar plakken tot een sandwich, dat is not done. Bovendien wordt dat een zootje.

Zelf maken voor ca. 8 scones Scones:

225 g zelfrijzend bakmeel

100 ml melk

40 g koude boter

1 groot ei

1 volle theel bakpoeder

1 eetl suiker

snufje zout

evt. wat melk

Erbij: lekkere jam Clotted cream:

125 ml mascarpone

125 ml slagroom Oven voorverwarmen op 220 °C. Zeef bakmeel, bakpoeder en zout boven een kom. Voeg de suiker toe en de boter in blokjes. Wrijf met uw vingers tot kruimels. Klop in een maatbeker het ei los met de melk en giet dit er geleidelijk bij terwijl u met uw andere hand de boel kort (!) kneedt tot een samenhangend, zacht, vrij kleverig deeg. Rol voorzichtig uit (niet te hard duwen, het moeten luchtige scones worden) met de deegroller tot een lap van 2 cm dik. Steek er rondjes uit met een steekvormpje (Ø 5-6 cm). Veeg het overgebleven deeg weer bij elkaar, rol en steek opnieuw uit, tot al het deeg op is. Leg de scones op een met bakpapier beklede bakplaat. Kwast voor wat glim eventueel in met wat melk, maar dat hoeft niet. Bak 10-15 minuten in de oven tot ze lichtbruin en gerezen zijn. Laat afkoelen op een rooster met een theedoek erover tegen het uitdrogen. Serveer zo snel mogelijk met een pot thee en schaaltjes met jam en clotted cream erbij. Clotted cream: Doe mascarpone en slagroom in een kom en klop voorzichtig zo kort mogelijk met de mixer op lage snelheid door elkaar.