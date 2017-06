Schubert uit de alpenwei

Daar gaat hij, de zwerver. Met zijn knapzak op zijn rug loopt hij langs de beek, onder de groene bomen, van dorp naar dorp. Deze wandelaar door de natuur - zonder thuis, zonder doel - zwerft door vele liederen van Schubert, Schumann, Brahms en Mahler. Hij heeft liefdesverdriet, is verdreven, treurt om een verloren droom en komt dan plotseling een dorps tafereel tegen om zich aan te laven. En altijd is daar de natuur als decor. Duitse bossen en rivieren, Oostenrijkse bergen en dalen. Vogels, jagers, bloemen op de heide.

Steden spelen hierin geen enkele rol. Laat staan een concertzaal, een chique vleugel en keurig gekleed publiek.

Toch is dat de setting waarin de liederen tot klinken komen. Het Lied is een Kunstlied geworden: technisch perfect gezongen, smaakvol op de piano begeleid. Hoewel de schoonheid van de muziek zo het beste tot zijn recht komt, staat deze praktijk ver af van de inhoud van de liederen. Vele musici zijn daarom op zoek naar een 'natuurlijker' aanpak.

Bij de Oostenrijkse groep Franui hoempapaat een gezellige tuba en krast een valsige viool, terwijl bariton Florian Boesch vrolijk Schuberts lied 'Die Vögel' zingt. In het Wiener Konzerthaus zit het keurige publiek op pluchen stoelen, maar Boesch draagt een sweatshirt en zingt met zijn handen in zijn zakken. Het lied ontaardt al gauw in een vrolijke, ongeorganiseerde optocht met trompetjes, klarinetten, een contrabas en harp. Een ander lied kan zomaar jazzy loopjes bevatten of doen denken aan het Duitse cabaret uit de jaren twintig en dertig. Of helemaal stilvallen met alleen de klanken van de harp en het traditionele zachte snaarinstrument, het hakkebord.

Fanfare

'Alles wieder gut' heet het programma, dat Franui vanavond ook in het Holland Festival komt spelen. De zin komt uit 'Die zwei blauen Ogen', een lied van Mahler. Maar het komt niet goed op deze avond, want de vrolijkheid van 'Die Vögel' wordt langzaamaan ingeruild voor verdriet, verlies en de dood. Via liederen van Schubert, Brahms, Schumann en Mahler eindigt Franui met 'Dido's Lament' van Purcell. De laatste componist - Engels en uit de 17de in plaats van de 19de eeuw - is een vreemde eend in de bijt. Maar Boesch wilde dit nu eenmaal graag zingen, verklaart Andreas Schett, een van twee trompettisten van de band.

In een studio aan een Weens hofje praten Schett en Markus Kraler (contrabas en accordeon) een dag na de première van 'Alles wieder gut' over het waarom van hun aanpak. De twee musici komen net als de meeste andere leden van Franui uit Innervillgraten, een bergdorpje in Tirol. Franui is de naam van een alpenweide in de buurt. Daar vormden ze al op jonge leeftijd, zo'n 25 jaar geleden, een fanfare die speelde op dorpsfeesten en begrafenissen.

Toen ze muzikaal een stap verder wilden zetten, gingen ze op zoek naar componisten die begrafenismuziek hadden geschreven. De eerste die ze ontdekten was Franz Schubert, met zijn 'Deutsche Messe'. Schubert was meteen hun man, aldus Schett. "Mahler komt ook dichtbij ons hart, maar Schubert hoort echt bij ons. En toen ontdekten we zijn liederen."

Ze arrangeerden de stem- en pianopartij voor hun fanfare en gingen ermee optreden. Schett: "Aan het begin zeiden we steeds: sorry, de zanger kon niet komen. We spelen het zelf, zonder de woorden. Er waren twee soorten reacties. Critici zeiden: 'Wat is dit?' Maar het publiek reageerde enthousiast: 'Eindelijk horen we de pure muziek'.

Er mag absoluut geen routine kruipen in ons spel, want saai mag het nooit zijn

"Nu hebben we onze zanger gevonden: Florian Boesch. Een man die snapt waar het ons om gaat, namelijk een lied zo brengen dat je hoort waar het over gaat. Veel zangers zijn alleen maar bezig met een mooi geluid voortbrengen. Een wiegeliedje als 'Du bist die Ruh' van Schubert staan ze dan te brullen. Boesch niet. Bij ons zingt hij het heel zacht, met nauwelijks begeleiding."