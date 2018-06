Schrik niet: deze biografie over dominee Halbertsma bevat 655 bladzijden en weegt bijna 2 kilo

Hij werd in 1789 geboren in Grouw als zoon van een bakker en handelaar. Aan het doopsgezind seminarie in Amsterdam kreeg hij een opleiding tot predikant, waarna hij predikant werd in Bolsward. In 1821 werd hij beroepen in Deventer, waar hij tot zijn dood bleef wonen.

Lees verder na de advertentie

Hij was een opvallende dominee. Hij hield er niet alleen zeer liberale opvattingen over kerk en geloof op na, maar wijdde zijn lange leven (hij werd bijna 80) aan de bestudering van de ontwikkeling van de Friese en andere talen. Bovendien deed hij aan archeologie en aan politiek, en bestudeerde hij godsdiensten, volksliederen en gebruiken als het beschilderen van paaseieren. Ook had hij grote belangstelling voor moderne technieken.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Alpita de Jong. © x

Daarnaast verzamelde hij artefacten en voorwerpen die dat ooit zouden worden. Hij was lid van Nederlandse en buitenlandse geleerde genootschappen en correspondeerde met geleerden als Jacob Grimm. Hij reisde naar Duitsland, Italië en Groot-Brittannië en publiceerde talloze pamfletten, tekstedities, verhalenbundels en wetenschappelijke verhandelingen. En dat is nog maar een fractie van alles wat hij deed om de ontwikkeling van de menselijke cultuur in kaart te brengen.

Zijn naam was Joost Halbertsma, en de Friese letterkundige Alpita de Jong schetst in haar biografie van Halbertsma een indrukwekkend beeld van zijn enorme kennis, zijn onverzadigbare belangstelling en zijn modern aandoende ideeën over politiek en maatschappij. Schrik niet: de biografie meet 26,5 bij 19,5 cm, bevat 655 bladzijden en weegt bijna 2 kilo. Het boek is echter elke centimeter, elke bladzij en elke ons meer dan waard.