Schrijvers hebben qua kledingsmaak een slechte reputatie. 'En dat is volkomen terecht.’

Hoe is het gesteld met de kleding van Nederlandse schrijvers? Lees verder na de advertentie “Nou, ze hebben een slechte reputatie en dat is volkomen terecht. Ze zitten nog net iets onder journalisten. In het Amsterdamse schrijverscafé De Zwart zag je ze vroeger bij elkaar: wat een dorre toendra! Tot de jaren zestig droegen schrijvers net als ieder ander een pak en een hoed. De grote kaalslag begon daarna, in de jaren zestig en zeventig. De babyboomers hulden zich toen in vale corduroy jasjes met veel roos op de schouders. Achteloosheid als norm. Gelukkig doen jongere schrijvers het al beter. Denk aan Tom Lanoye met zijn artistieke brillen, of aan Wilfried de Jong met zijn stijlvolle pakken en bijpassende hoeden. Bij de uitreiking van de Bookspotprijs, begin deze maand, droeg winnaar Tommy Wieringa zelfs een driedelig pak. Ja, de zon schijnt weer aan de horizon.” Harry Mulisch en Couperus waren geaffecteerde ijdeltuiten, dandy’s, tot leven gekomen ro­man­per­so­na­ges Arno Kantelberg

Wie is de best geklede schrijver? “Mijn persoonlijke favoriet is Jules Deelder. Die heeft een autonome verschijningsvorm en is totaal onafhankelijk. Jaloersmakend. Terwijl zijn collega’s in de jaren zeventig lang en onbestemd haar droegen, kamde hij het plat naar achteren. Hij onderscheidde zich ook met zijden sjaals, monocle en korte fluwelen jasjes, altijd op z’n Italiaans, zonder split van achteren. Zijn directe voorgangers waren Harry Mulisch en Couperus: geaffecteerde ijdeltuiten, dandy’s, tot leven gekomen romanpersonages.” Arno Kantelberg © ANP Kippa

En de slechtst geklede schrijver? “Lastig, want er zijn er zoveel! Ik wil niemand in de knieën schieten, maar neem Arnon Grunberg. Die draagt vaak een veel te groot pak, alsof hij het kostuum van zijn vader heeft geleend. Het maakt hem jongensachtig, zeker met die bos krullen. Dat past op zich wel bij zijn rebelse en wijsneuzige karakter.

“Een ander voorbeeld is Ilja Leonard Pfeiffer, de zigeunerkoning van Genua. Met zijn lange haren en sikje heeft hij zijn uiterlijk zorgvuldig gemodelleerd naar klassieke dichters uit de tijd van Vondel. Hij is er ook naar gaan leven, met veel drank en tabak. Daarom verbaast het me dat hij in z’n garderobe een stuk achtelozer is. Neem zo’n veel te grote winterjas, of die eeuwige zwarte T-shirts onder een paars of blauw overhemd. Hij leest mijn stijladviezen in de Volkskrant kennelijk niet, anders zou hij de ‘Bossche bol’ kennen: de buitenste laag van je kleding moet het donkerst zijn, naar binnen toe wordt het steeds lichter. Op die manier is de basis goed.

“Maar het interesseert Pfeiffer niet. Hij lijkt er zelfs trots op dat hij maar één ‘prijsuitreikingenpak’ heeft. Dat vind ik flauw. Zonde ook. Hij woont nota bene in Genua, waar uitstekende kleermakers zitten. En in zijn schrijven heeft hij juist wél oog voor schoonheid.”

Heeft u nog kledingtips voor schrijvers? “Eigenlijk niet. Ik wilde mijn boek eerst eindigen met adviezen over die Bossche bol of over gelaagde kleding die diepte suggereert. Maar het werd zo’n oneindige litanie dat ik het heb weggelaten.

“Nou, misschien heb ik toch één specifieke tip voor schrijvers: wees niet te bang. Durf ­stilistisch plezier in je kleding te hebben. Het lijkt soms wel alsof er voor schrijvers een taboe op rust om met hun uiterlijk bezig te zijn, alsof je dan ­oppervlakkig bent. Maar dat is een misvatting. Kledingstijl en inhoud hoeven elkaar niet te bijten.” Arno Kantelberg, ‘De stijl van de schrijver’, uitgeverij Podium, 152 blz., € 15,-.

Lees ook: