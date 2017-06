Schrijver Alex van der Hulst: de melancholie van Gorki paste bij mijn late puberteit

“Nee. Zelfs niet bij boeken, die soms zelfs heel direct oproepen om iets te veranderen. Kunst kan erg raken, je het laatste duwtje geven misschien. Maar het is meer een klap dan een duw. Wat dus toch wel iets zegt over de impact, want een klap herinner je je meer dan een duw. Als je in een bepaalde stroming zit, bijvoorbeeld de punk, dan heeft dat wel een beslissende invloed op je leven.”

In welke fase van uw leven zat u toen het album van deze Vlaamse band verscheen?

“Ik was in mijn postpuberteit. Net eindexamen gedaan en heel veel met muziek bezig. Muziek komt in die periode van je leven het hardste binnen, denk ik. Op ‘Ik ben aanwezig’ wordt de melancholie omarmd en vervolgens ook weer losgelaten. Zanger Luc De Vos laat in zijn teksten zien dat je verschillende kanten op kunt in het leven. Hij schrijft heel beweeglijk; het gaat van de hak op de tak. Ik geloof dat het album vooral daardoor voor mij op het goede moment kwam. De melancholie van Gorki past ook heel goed bij die late puberteit. Ik heb in die tijd de richting gevonden die ik op wilde. Dus ging ik kunstwetenschappen studeren - een kansloze studie, eigenlijk, maar ik wilde tenminste iets. Iets doen. De tijd van op bed liggen moest maar eens voorbij zijn. Langzamerhand vond ik mijn eigen weg, als journalist en schrijver, aanvankelijk vooral in de muziek - ik recenseer sinds 2003 voor muziekblad Oor - later begon ik ook over sport te schrijven. Wat muziek betreft weet ik onderhand wel wat ik leuk vind. Soms is het jammer om te merken dat je zo snel blasé wordt, zo van: Dat heb ik al gehoord.

Luc De Vos ben ik blijven volgen, hij overleed in 2014. Laatst las ik ‘Vos’, Leon Verdonschots biografie over hem. De Vos schijnt een heel luie kunstenaar te zijn geweest, liet alles maar gebeuren. Grappig en uitzonderlijk. Ik geef schrijfles en houd mijn leerlingen altijd voor dat schrijven hard werken is.”

Van schrijver en journalist Alex van der Hulst (1977) verscheen onlangs ‘Uurtje factuurtje’, over hoe het is om te werken zonder baas.