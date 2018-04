Schrijven over daders die in slachtoffers veranderden: het is ongemakkelijk

Een aparte loot aan deze stam vormen de honderden, zo niet duizenden gepubliceerde verhalen over gewone mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, als slachtoffers van de naziterreur, en soms als overtuigde nazi’s. Deze maand verschenen twee biografieën van mensen die tussen 1933 en 1945 noch het een noch het ander waren. Of beter: van alles wat.

De in Berlijn wonende Nederlandse hoogleraar Jan Konst vertelt in ‘De Wintertuin’ over de familie van zijn Duitse vrouw Katrin. Een van haar grootvaders trad uit opportunisme toe tot de nazipartij, maar een van haar grootmoeders weigerde haar dochter naar een nazibijeenkomst te laten gaan. Met verregaande consequenties: het meisje werd op last van de partij in een gruwelijk kindertehuis gestopt. Na de oorlog lukte het de familie weer een zekere maatschappelijke positie te verwerven, ook al veranderde hun Oost-Duitse thuisland in 1948 opnieuw in een dictatuur.

Hoe schrijf je over mensen die van daders in slachtoffers veranderden?

Ingrid Hoogendijks ‘Ons gaat het in ieder geval nog goed’ gaat over de lotgevallen van haar Nederlandse grootouders en hun kinderen in de jaren dertig en veertig. Haar grootvader verwierf in 1922 een landgoed in de buurt van Koningsberg, waardoor het gezin zich vanuit de lage middenstand omhoog werkte tot grootgrondbezitters. Terwijl Hoogendijks grootouders en hun oudste zoon - Hoogendijks vader - het gevaar van de nazi’s al vroeg onderkenden, waren vier van hun vijf dochters en hun mannen overtuigde Hitler-aanhangers.

In 1945 maakten zowel Konsts als Hoogendijks familie gruwelijke dingen mee. Ze leden honger en verloren hun bezittingen; het gezin Hoogendijk verloor niet alleen have en goed, maar ook beide ouders. Hoogendijks jongste tante werd meerdere malen door Russische soldaten verkracht. Dit alles maakte het schrijven over deze families bepaald ongemakkelijk. Want hoe schrijf je over mensen die van daders in slachtoffers veranderden?

Konst begint zijn boek met de vaststelling dat zijn schoonfamilie een van miljoenen was: Je zoekt er “tevergeefs naar politici, schrijvers of kunstenaars. Een doorsneefamilie.” Maar anders dan veel andere doorsneefamilies bewaarde deze zo’n honderdvijftig jaar lang een archief vol brieven, foto’s en memoires dat Konst en zijn vrouw ordenden, lazen en interpreteerden. Het resultaat is een spectaculair verhaal over een Duitse familie van ongeveer 1880 tot nu. Daarbij betrekt Konst niet alleen de vele documenten, maar ook objecten, zoals het zware bureau waaraan hij zijn boek schreef, want de aanschaf van dit meubelstuk markeerde het moment waarop ‘stamvader’ Emil Grunewald het als zoon van een kleine groenteteler tot eerbiedwaardige hoogleraar had geschopt. Na de jaren twintig ging het echter neerwaarts met hem en zijn gezin, met als dieptepunt uiteraard de Tweede Wereldoorlog.

Het in­druk­wek­kendst zijn de brieven over de ervaringen van de gezinsleden na de oorlog