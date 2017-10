Schrijfster Mingfang Wang: 'Ik herken mezelf in panda Po'

Hoe was dat dan voor u schreef?

"Ik had geen vertrouwen in mezelf. Zelfs een treinkaartje kopen durfde ik niet. Dat veranderde toen ik ging schrijven. Je bent dan gedwongen om over jezelf na te denken. Ik ging graven in mijn jeugd en kwam erachter waarom ik zo onzeker was. Als kind ben ik ooit afgewezen door mijn oom. Met Chinees nieuwjaar was hij bezig vuurwerk af te steken. Ik pakte ongevraagd een rotje uit zijn broekzak. In plaats van dat rotje, ontplofte hij van woede. Dat heeft zo veel indruk op mij gemaakt dat ik mijn brutaliteit en onbevangenheid in één klap kwijt was. Door het schrijven ontdekte ik dat ik tot heel veel in staat ben. Ik weet nu waar mijn kwaliteit ligt: als ik iets doe, doe ik dat voor de volle honderd procent. En dat ik als ik vertrouwen in mensen heb, mensen dat vertrouwen ook geef."