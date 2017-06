Schrijfster Arundhati Roy komt naar Nederland met nieuw boek

Ze heeft essays geschreven, documentaires gemaakt, en zich gemanifesteerd als Indiaas activiste. Ze ageerde tegen regeringscorruptie, hindoenationalisme, het kastenstelsel, en voor de onafhankelijkheid van Kashmir. Het bracht haar in 2014 op de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen van Time Magazine. Vrijdag 16 juni zal Roy in Rotterdam in het openbaar worden geïnterviewd door Ernest van der Kwast.

Dat haar komst niet door iedereen wordt toegejuicht, bleek uit een Facebook-post van ene Ravi Tewari, die Indiërs in Nederland aanspoort om te komen protesteren tegen het bezoek van Roy, een vrouw die volgens hem India 'in stukken wil breken', en hindoes 'haat uit de grond van haar hart'.

Initiatiefnemer Van der Kwast laat desgevraagd weten dat iedereen welkom is 16 juni, ook Roy's critici. Van der Kwast: "We halen geen problemen in huis, maar een geweldige schrijfster, denker en activist. Ik hoop op een volle zaal, met Indiase Nederlanders, Rotterdammers, hindoestanen, Hagenezen, en vooruit, ook Amsterdammers."

