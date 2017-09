Schoonheid zonder vreugde

Daags na de verkiezingen, toen de Bondsrepubliek met enige verbijstering had vastgesteld dat een boze protestpartij het parlement ging binnentrekken, loop ik door de stille stad. In Quedlinburg werd de AfD de op twee na grootste partij. Dat viel nog mee.

Het is kort voor negenen in de ochtend, het plaveisel van ruwe kasseien glanst en in sommige winkels gaat het licht aan. Winkels met kitsch zijn het, witte bustes van klassieke figuren, of bloemisten met treurige chrysanten, of een handel in vitrages met gehaakte hondenmotieven.

Lege caféterrassen

Niets ademt hier noodzaak of eerste levensbehoefte. Langs de markt met het fraaie, oorspronkelijk veertiende eeuwse raadhuis, omrankt met een wingerd die in dit jaargetijde al rood kleurt, staan lege caféterrassen onder grote, druipende parasols. Ik klim langs nauwe straatjes omhoog naar de burcht op de heuvel, links en rechts de oude huizen met hun vakwerk. Uit één ervan klinkt een stofzuiger. Zo stil is het.

Het is maandag en op de burcht is de stiftskerk van Sint Servatius gesloten, ik weet het. Ik zal er niet naar binnen kunnen gaan en de crypte bezoeken met het graf van koning Henrik I, de eerste koning in het land van de hertogen. Henrik stierf in 936, en duizend jaar later, in 1936, werd dat groots gevierd in Quedlinburg, met een rede die via de radio het hele land bereikte. De man die de rede hield was SS-Reichsführer Heinrich Himmler.

Het Oost-Duitse Quedlinburg kon de SS van Himmler mythische symboliek geven

Himmler had in zijn naamgenoot, Heinrich I, de grondlegger gezien van het Duizendjarig Rijk en Quedlinburg kon de SS een mythische symboliek geven. Daartoe werd de kerk onteerd en ontwijd, de bijbel verdween van het altaar, het kruisbeeld van de muur, en in het raam verscheen dat andere kruis: het hakenkruis.

