Schoonheid en wijsheid in magnifieke Italiaanse liefdesfilm

'Call Me By Your Name' is een zeldzaamheid, een Italiaanse liefdesfilm die zo veel schoonheid en wijsheid herbergt, dat je zwevend de bioscoop verlaat. Na het zien van het liefdesavontuur van de 17-jarige Elio en de 24-jarige Oliver voel je je opgetild.

Lees verder na de advertentie

Luca Guadagnino boetseerde uit André Acimans roman een puur zintuiglijke film

Het zit hem in Italië, de zoete zomer en de onthaasting die uit alle poriën van de film knalt. Het zit hem in het 17de-eeuwse familiehuis waar Elio met zijn ouders de vakantie van 1983 doorbrengt, en waar zijn vader, professor Perlman, elk jaar een andere onderzoeksstudent ontvangt als gast.

Tekst loopt verder onder de trailer.

Dit jaar is dat Oliver, een Amerikaanse promovendus. Hij komt uit een piepklein wagentje gekropen: een lange, knappe jongeman met het welgevormde lichaam van een Romeinse sculptuur. Hij lijkt licht uit te stralen, en het effect dat hij op Elio heeft, is niet te missen.

Elio kijkt en voelt, en wij kijken en voelen met hem mee, tot we zelf opnieuw de tinteling ervaren van die eerste grote liefde en alle verwarrende emoties die daarbij horen. De New Yorkse acteur Timothée Chalamet, die Elio speelt, en voor de film Italiaans leerde, is een openbaring.

Prominente perzik Elio is een vroegwijze jongen die zijn klassieken kent, op piano en gitaar speels varieert op Bach, en dan opeens zijn lichaam ontdekt en op erotische verkenning gaat, waarbij een perzik (meer zullen we niet verklappen) een prominente rol heeft. Prachtig tegenspel krijgt hij van Armie Hammer die als de geadoreerde Oliver twijfelt of hij zich in moet laten met Elio, en de beste en moedigste rol uit zijn carrière speelt. De zonovergoten fietstochtjes en zwempartijtjes, het subtiele en vaak erg geestige spel van aantrekken en afstoten, alles borrelt en bruist. De zonovergoten fietstochtjes en zwem­par­tij­tjes, alles borrelt en bruist De Italiaanse regisseur Luca Guadagnino die zich in twee films met Tilda Swinton ('Io Sono l'Amore' en 'A Bigger Splash') al ontpopte als de meester van het verlangen, boetseerde uit André Acimans gelijknamige roman uit 2007 een puur zintuiglijke film. Hoewel het om een Amerikaanse productie gaat, is het een door en door Italiaanse film, opgenomen in en rond Cremona, de woonplaats van de regisseur in Lombardije.