Schooldag: buikpijndag

Ik weet niet wat eerder begon: dat ik me anders voelde, of dat ze anders tegen me deden”, reflecteert hoofdpersoon Vincent, die wordt gepest. “Een schooldag betekent een buikpijndag.” Zijn klasgenoten slaan en schoppen en binden hem zelfs vast aan een boom. Waarom? Vincent weet het niet en dat is sterk aan dit pestverhaal: er is, zoals zo vaak, geen duidelijke oorzaak. Misschien komt het omdat Vincent niet zo goed weet hoe hij ‘mee moet doen’? Wie zal het zeggen.

Bekende ingrediënten en opzichtige moraal, maar ook spannend opgeschreven.

Overleven op school is voor hem ingewikkeld, maar van survivallen in de natuur weet hij alles. Hij kent zijn survivalhandboek bijna uit zijn hoofd en heeft altijd overlevingsspullen bij zich, zoals een kompas en lucifers. Met die kennis maakt hij indruk op zijn nieuwe klasgenote De Jas (Jasmijn), een stoer meisje met wie hij vrienden lijkt te worden. Maar tijdens een schoolkamp in de Ardennen nemen zijn belagers Vincent weer zo te grazen dat hij het bos in vlucht met maar één doel: verdwijnen.

Vaardig neemt Koens je mee in de denkwereld van de eenzame Vincent. Zelfs zijn ouders zijn niet op de hoogte van het getreiter (het is wel moeilijk te geloven dat zij nooit iets merken). Vincents isolement zet Koens aan door hem met denkbeeldige dieren te laten praten: een worm, tor, eekhoorn en veulen. Maar zij blijven helaas figuranten, die in tegenstelling tot Vincent zelf nauwelijks tot leven komen en daardoor niet echt een rol van betekenis spelen.

Lezenswaardig en behoorlijk spannend Pesten, schoolkamp, survival, imaginaire vrienden: het zijn ingrediënten die we in verschillende combinaties vaker zijn tegengekomen in de jeugdliteratuur. Maar Enne Koens, die met ‘Sammie en opa’ en ‘Hotel Bonbien’ geslaagde kinderboeken schreef, weet er met haar empathie en trefzekere stijl toch een lezenswaardig en behoorlijk spannend boek van te maken. Aan het einde wordt een wens vervuld en dient De Jas de moraal van het avontuur wel erg opzichtig op. Ze leert Vincent dat cool zijn maar een trucje is en dat je niet moet streven naar ‘normaal zijn’. Jezelf zijn, dat is iets om trots op te zijn. Of die wijsheid voor Vincent een verschil gaat maken, laat Koens aan de fantasie van de lezer over.

Enne Koens Ik ben Vincent en ik ben niet bang Ill. Maartje Kuiper. Luitingh-Sijthoff; 184 blz. € 14,99. Vanaf 9 jaar.

