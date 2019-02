Scholieren krijgen een boekje vol queer romantiek, want ‘herkenningsliteratuur is van groot belang’

Het is een heuse verkiezing: lezers kunnen vanaf vandaag stemmen op hun favoriete liefdesscène in de ‘queer literatuur’. Ze hebben de keus uit vijf fragmenten, door bekende Nederlanders gepresenteerd in het bundeltje ‘Queer boeken’, dat aan 15.000 middelbare scholieren wordt uitgedeeld.

De uitgave kwam er op initiatief van het COC en de Leescoalitie

Schrijver Özcan Akyol prijst bijvoorbeeld een scène aan uit ‘Zilver’ van Adriaan van Dis. Dankzij deze novelle over een puberjongen die twijfelt over zijn geaardheid realiseerde Akyol zich ‘hoe moeilijk het is om toe te geven aan wat je werkelijk voelt, wanneer dat gevoel afwijkt van dat van de dominante massa’.

De uitgave is een initiatief van het COC en de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van organisaties die het lezen willen bevorderen. Tegelijk met de verkiezing lanceren ze een website vol roze leestips, Queerboeken.nl.

Arthur Japin vindt zo’n initiatief anno 2019 nog hard nodig. “Hetero’s groeien op met eindeloos veel voorbeelden in literatuur, film en andere kunsten van mensen zoals zij”, verklaart hij. “Zij staan er niet bij stil dat dit niet zo is voor wie anders geaard is. Lhbt-jongeren hebben behoefte aan voorbeelden en daarom is dit een uitstekend initiatief, een handwijzing.”

Herkenningsliteratuur Homoseksuele jongeren, zeker in streng gelovige milieus of op voetbalclubs, leveren volgens Japin vrijwel altijd een innerlijk gevecht. “Sommigen redden het niet en kiezen uiteindelijk voor de dood, eenzaamheid of zelfverloochening. Het is essentieel dat deze jongeren weten dat zij niet alleen zijn. Daarom is herkenningsliteratuur van groot belang.” Zijn eigen favoriet is ‘The Inheritance’ van Matthew Lopez, een hedendaags toneelstuk als een ‘literaire kathedraal’: een stuk in twee delen van zeven uur. “Ik ken geen ander voorbeeld van een ode aan de helden die ons zijn voorgegaan in de strijd voor gelijkheid, die tegelijkertijd zo grappig, levendig en speels is als de homoseksuele liefde zelf.” Japin schrijft zelf altijd over buitenstaanders. Sommige daarvan zijn homoseksueel. Als hij op scholen spreekt, krijgt hij vaak dankbare reacties van leerlingen. Bijzondere ontmoetingen, vindt hij. “Vaak zijn de reacties kort en bedekt, maar de herkenning is er. Het is een van de mooiste beloningen van mijn werk.”

