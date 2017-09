Schitterend uitgelichte boeren, als op een schilderij van Millet

Knife in the Clear Water

Praten doen ze nauwelijks. Waarom zouden ze? Het enige wat hier passeert is de tijd

Aan alles proef je dat de stier meer voor hem is dan alleen een lastdier. Ook de stier sleept zich door een leven vol ontberingen waar aan het eind de geduldige dood wacht. Het lijkt vaak een documentaire, dit sobere, melancholische, zelfs contemplatieve portret van de Hui, een Chinese moslimminderheid die probeert te overleven in het kale landschap van de autonome regio Ningxia. De mensen leven er zo'n beetje als de bergen, overdag in het licht, 's nachts in de duisternis, lijdzaam ondergaand wat het lot hen toebedeelt. Praten doen ze nauwelijks. Waarom zouden ze? Het enige wat hier passeert is de tijd. Regisseur Wang Xuebo wilde de boeren laten zien zoals op de schilderijen van Jean-Francois Millet heeft hij verklaard.

Dat wil zeggen, vroom, ploeterend en schitterend uitgelicht. In die opzet slaagt de film volledig. De verweerde gezichten bij kaarslicht in spaarzaam ingerichte kamers of die oude Zishan in het heuvellandschap bij het graf van zijn vrouw leveren prachtige beelden op. Het zijn vensters op een andere tijd, een andere wereld. Niet alleen een wereld zonder technologie maar een wereld zonder arrogantie, toen mensen zich niet meester waanden van hun eigen lot.

