Schilderen 'naar het leven'

Het schilderen van een portret is bij de Zweedse kunstenaar Urban Larsson ook altijd 'een soort van dansen'. Met lichtvoetige pasjes demonstreert hij op de tentoonstelling van zijn werk in De Mesdag Collectie in Den Haag, hoe het eraan toe gaat tijdens de poseersessies in zijn atelier.

Larsson (Stockholm, 1966) schildert volgens de zogenaamde 'sight-size'-methode. Daarbij zit het model direct naast het doek. Tijdens het schilderen neemt hij telkens een aantal passen afstand om het schilderij met het model te vergelijken. Op het moment dat hij weer een aantal verfstreekjes zet, werkt hij vanuit zijn geheugen. Pas als hij weer afstand neemt, ziet hij wat het effect is en wat zijn volgende verfstreek moet zijn.

Bij het portret van 'Lenie', een oudere vrouw die al tientallen jaren als schildersmodel werkt, laat hij zien wat de ideale afstand is bij deze eeuwenoude schildersmethode, die hij geleerd heeft tijdens zijn opleiding in Florence. "Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd dat je daarvoor drie keer de grootte van het schilderij moet nemen." Hij gaat met zijn neus bovenop 'Lenie' staan. "Zo zie ik alleen losse penseelstreken." Na een paar snelle passen naar achteren: "En zo zie ik het schilderij in zijn geheel."

Intensieve gesprekken

'Kilometers' legt hij zo af in zijn atelier. "Elke sessie is behoorlijk intensief." Niet alleen lichamelijk, het vergt ook veel energie om via intensieve gesprekken een hechte band op te bouwen met zijn modellen. Dat is essentieel, zegt hij, om een portret te maken dat dieper gaat dan de gelijkenis en ook iets vertelt over de persoonlijkheid. Voor een portret zijn gemiddeld vijf tot acht poseersessies nodig van elk twee tot drie uur. Die vinden bij voorkeur plaats in zijn atelier, dat ooit de werkplek was van de Amsterdamse impressionist George Hendrik Breitner (1856-1923).

Urban Larsson staat bekend om zijn levensechte portretten op ware grootte. Het was echt een 'roeping' om portretschilder te worden in de lijn van de oude meesters. Daarom vertrok hij na een afgebroken studie kunstgeschiedenis en architectuur vanuit zijn geboortestad Stockholm naar Florence. Dat is de enige plek in Europa waar wordt onderwezen in het naar levend model schilderen volgens de 'sight-size'-methode. Daar ontmoette hij ook de Nederlandse vrouw met wie hij zou trouwen en 26 jaar geleden in Amsterdam ging wonen.

Door al die snelle beelden die ons overspoelen, krijgen mensen juist behoefte aan slow-art Urban Larsson

In het buitenland kreeg hij diverse prestigieuze opdrachten en tentoonstellingen. Maar ook in Nederland, waar de portretkunst de afgelopen decennia aan belang heeft ingeboet, begint zijn ster te rijzen. Er lijkt sprake van een herwaardering van deze kunstvorm, zegt hij. Je zou het tegendeel verwachten, omdat na de fotografie er met mobieltjes en selfies nog meer 'concurrentie' is gekomen voor het geschilderde portret.

Larsson: "Door al die snelle beelden die ons overspoelen, krijgen mensen juist behoefte aan slow-art. Ze zien ook het contrast tussen die mechanische momentopnames en een goed portret." Het viel hem op hoeveel jonge mensen er naar zijn tentoonstelling in Stockholm kwamen, die nu is doorgereisd naar Den Haag. En hoe enthousiast ze waren over zijn 'ouderwetse' portretten.

Larsson zweert bij oude schildertradities. Veel van zijn olieverf maakt hij zelf in elke gewenste variatie en dikte. Van de oude meesters heeft hij ook geleerd dat oefening kunst baart. Om een goede portretschilder te worden, moet je minstens zes dagen per week heel veel uren maken, zegt hij. Hij heeft het 'geluk' gehad, dat hij nooit een bijbaan hoefde te nemen. Hij verdiende altijd genoeg om zich voluit op het schilderen te kunnen storten.

