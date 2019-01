Scheiding van Neil Young overschaduwde het levenswerk van Pegi Young

Het fundament van beide, twijfel en zekerheid, lag bij haar 36-jarige huwelijk met popster Neil Young. Hun relatie werd als stabielste beschouwd in de relationeel onrustige muziekwereld. Dat werd wel als een wonder gezien omdat er dubbele druk op hen rustte. Niet alleen toerde manlief met regelmaat over de wereld, thuis was er hun zwaar gehandicapte zoontje Ben.

Stabiel ja, zo dacht Pegi Young er ook over, tot in 2014 de singer-songwriter vanwege zijn verhouding met actrice Daryl Hannah echtscheiding aanvroeg. Altijd had Pegi Young ervoor gezorgd dat haar man op de Broken Arrow Ranch in Redwood City een rustig privéleven kon leiden. Van het ene op het andere moment was hun verstoorde relatie voer voor de tabloids.

Voor Pegi waren de ware sterren de gehandicapte kinderen die zittend op het podium achter de muzikanten meegenoten

Liever was ze niet verder dan de schaduw van hem gebleven, de plaats waar ze op het podium soms stond, als achtergrondzangeres. Liever was ze onderwerp gebleven van de serieuze pers, die ze nodig had bij haar levenswerk: de Bridge School, waarvan ze medeoprichter was en die Ben en andere lotgenoten een toekomst bood.

Hersenverlamming Om fondsen te werven schonk het echtpaar de popmuziek Bridge School Benefit, een muziekfestival. Dertig jaar lang speelden dankzij het netwerk van Neil Young de grootste sterren in het bescheiden Shoreline-amfitheater in Mountain View. Verplicht akoestisch, dat maakte het met rockbands als The Who, Green Day, Pearl Jam en Foo Fighters zo bijzonder. De animator was Pegi Young. Voor haar waren de ware sterren de gehandicapte kinderen die zittend op het podium achter de muzikanten meegenoten. En duidelijk maakten waarvoor dit even intieme als pretentieuze evenement werd gehouden. Ben werd, net als Zeke, de zoon van Neil Young uit een eerdere relatie, geboren met hersenverlamming. Hij was niet alleen gebonden aan een rolstoel, door zijn spraakbeperking was het moeilijk met hem communiceren. Pegi raakte gefrustreerd in haar zoektocht naar een aangepast opleidingsprogramma voor hem. In 1987 richtte ze nabij San Francisco samen met Jim Forderer, hulpverlener voor gehandicapte kinderen, en spraakpatholoog Marilyn Buzolich de Bridge School op. Op het innovatieve instituut wordt gebruikgemaakt van augmentatieve (vergrootwoorden) en alternatieve communicatietechnieken, zoals spraakgeneratoren en handmatige communicatieborden die helpen bij het formuleren van gedachten. Daarmee worden de kinderen voorbereid op het volgen van opleidingen in hun eigen leefomgeving, waardoor ze uiteindelijk actieve deelnemers kunnen worden in de maatschappij.

Heilzaam Ben werd Pegi’s trotse voorbeeld, hij is al meer dan tien jaar kweker van biologische eieren die hij zelf verkoopt op de markt. Geen eieren met bleke dooiers, zegt Pegi, die van Ben zijn knaloranje. Mondiaal heeft het instituut ook aandacht getrokken, bijvoorbeeld met een internationale lerarenopleiding en het delen van kennis in ontwikkelingslanden. “Ik ben enorm tevreden met de wetenschap dat we veel levens ten goede veranderen”, zei Pegi Young in 2017 in een interview met ticketsite AXS. Margaret Mary Morton werkte als serveerster toen ze Neil Young in 1974 ontmoette en vier jaar later met hem trouwde. Ze leefde destijds met haar hond in een tipitent en had nooit een studie succesvol afgesloten. Ze schreef gedichten en speelde voor de lol gitaar. Pas in 2007 besloot ze serieuzer muziek te maken, waarna ze in 2016 met haar vijfde album ‘RAW’ afrekende met haar scheiding in een “soundtrack voor de zeven stadia van verdriet”. Niet omdat ze roem en fortuin zocht, maar vanwege de heilzame werking en het bieden van hoop voor anderen wiens hart werd gebroken.