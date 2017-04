Schatgraver stuit op verhaal vergeten moord

Er zijn vast niet veel kunstenaars die bij de uitvoering van een project hulp krijgen van twintig militairen. Muzikant en filmmaker Leon Giesen lukte dat wel: hij wist een heel peloton soldaten van de genie zo gek te krijgen om een bosje in Baarn systematisch uit te kammen, twee dagen lang. Ze hadden apparatuur waarmee ze tot diep in de bodem mijnen, metaal en andere afwijkende voorwerpen konden opsporen, Giesen filmde alles. “Ik liep daar rond als bevelvoerend documentairemaker”, vertelt hij trots.

Lees verder na de advertentie

Ruikt Giesen eenmaal een verhaal, dan bijt hij zich er als een terriër in vast

Ze zochten een schat uit de Tweede Wereldoorlog waarover Giesen had gelezen in een Panorama uit 1960. Een jongensboekachtige schat, die zou moeten bestaan uit een kilo diamanten, een parelketting, een kostbare ring, twee goudstaven en drie pistolen, verpakt in geolied papier en vervolgens diep begraven tussen de bomen tegenover Villa Medan. Door een Duitse oorlogsmisdadiger, de SS’er Willi Kulla, die in 1945 in deze villa gestationeerd was.

Hoe aantrekkelijk het idee van schatgraven ook is, het was niet de enige reden waarom de militairen Giesen wel wilden helpen met zijn zoekactie. Zijn jongensachtige enthousiasme nam ze vast ook voor hem in. Ruikt Giesen eenmaal een verhaal, dan bijt hij zich er als een terriër in vast. Dan moet en zal hij álles weten, een nieuwsgierigheid waarmee hij vaak ook anderen aansteekt.

Harde bewijzen vonden ze uiteindelijk niet, maar ze besloten één plek aan te wijzen als de vermoedelijk plaats delict

Tekst loopt door onder afbeelding

Militairen zoeken tevergeefs naar bewijzen op de plaats van de vergeten moord op tandarts Loterijman. © TRBEELD

Slager Zo ontdekte Giesen nog een andere verhaallijn die de militairen raakte, en waarmee hij ze over de streep trok: een wrede moordzaak in hetzelfde bosje, vlakbij het station van Baarn. SS’er Kulla, die opgeleid was als slager, bleek een buitengewoon wreed man, die minstens twee mensen vermoordde vlak voor de Bevrijding. Eén van hen was Aäron Loterijman, een Joodse tandarts. Hij stierf op 27 april met acht kogels in zijn lijf; slager Kulla had zijn hele pistool op hem leeggeschoten. Niks in het bos herinnert nog aan deze moord: geen graf, geen steen, geen gedenkplaatje. “Een vergeten man”, zo noemt Giesen de tandarts. “De Duitsers hebben geprobeerd hem weg te maken en dat is ze gelukt.” Een onrecht dat Giesen, die gastconservator is van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, besloot te bestrijden. Samen met het peloton ging hij in het bos ook op zoek naar sporen van de moord. Daarvoor waren de soldaten zeer gemotiveerd, zegt Giesen: “Ze vonden het geweldig om onderdeel te zijn van het verhaal, om mee te zoeken naar een stukje van de geschiedenis.” Harde bewijzen vonden ze uiteindelijk niet, maar ze besloten één plek aan te wijzen als de vermoedelijk plaats delict. Daar gaat Giesen binnenkort een 250 kilo zware gedenksteen neerleggen. Door middel van crowdfunding hoopt hij genoeg geld bij elkaar te krijgen om er de naam van Aäron Loterijman in te laten graveren. Hij vertelt het verhaal van zijn zoektocht - naar de schat, de oor­logs­mis­da­di­ger en zijn slachtoffer - met filmbeelden en muziek Tekst loopt door onder afbeelding Militairen zoeken tevergeefs naar bewijzen op de plaats van de vergeten moord op tandarts Loterijman. © RV

Voorstelling Daarnaast deed Giesen grondig onderzoek naar het leven van de kinderloze Loterijman, waarover maar weinig bekend was. Hij vond uiteindelijk een paar documenten, een stamboom, zelfs een foto en een geluidsfragment. Daarmee geeft hij de tandarts toch contouren in zijn voorstelling ‘Het lot van Loterijman’, die vandaag in première gaat in het Nationaal Militair Museum. Hij vertelt het verhaal van zijn zoektocht - naar de schat, de oorlogsmisdadiger en zijn slachtoffer - met filmbeelden en muziek. “Er bestaat geen officiële naam voor wat ik doe”, zegt Giesen, die bekend werd als bassist van Toontje Lager en daarna een succesvolle carrière had als documentairemaker. Dat laatste vak vond hij niet zo bevredigend. “Dan wordt je film uitgezonden op tv en zit je thuis met je bakje pinda’s. De eerste tien keer belt je moeder nog, maar daarna... Ik vind het niet feestelijk genoeg, ik vind dat het verhaal meer gevierd moet worden. En ik wil er zelf ook iets aan toevoegen.” Op zijn persoonlijke logo staan de twee attributen die Giesen bij zijn werk het vaakst gebruikt: een gitaar en een schop. En dan is er ook nog zijn “ellendig nieuwsgierige hoofd”. Iedere snipper over Aäron Loterijman blijft welkom, zijn verhaal is nog niet af. Of hij in het Baarnse bosje uiteindelijk goudstaven, pistolen en diamanten heeft opgegraven? Tsja, die schat blijft hier maar beter in mist en nevelen gehuld. De voorstelling ‘Het lot van Loterijman’ is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar en vandaag te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg om 14.00 uur. Voor informatie over Leon Giesen en de speellijst zie: www.mondoleone.nl

Toeters en gouden randjes Leon Giesen (1962) is gefascineerd door ‘de wereld achter het detail’. Ziet hij iets grappigs, dan zoekt hij dat tot de bodem uit. Zo vroeg hij zich ooit af hoe het toch komt dat Amerikaanse treinen zo welluidend toeteren: “Ze hebben een heel mooi zwevend akkoord”. Daar móést iemand over nagedacht hebben en dus rustte Giesen niet voordat hij Deane Ellsworth vond, een man die geobsedeerd was door treinen en zich voor de toeter had ingezet. Giesen is dol op mensen die de wereld ongevraagd mooier proberen te maken. Hij riep speciaal voor hen een prijs in het leven, Het Gouden Randje. Die haalt hij uit een prijs die hij zelf ooit kreeg voor zijn film ‘Van America helemaal naar Amerika’ over Rowwen Hèze, een gouden beeldje dat hij in plakken zaagde. Tot nog toe gaf hij Gouden Randjes aan Juan Mann, een Australiër die op een dag gewoon mensen begon te knuffelen op straat. Ook Ben Wilson kreeg er een, de kunstenaar die in Londen miniatuurschilderijtjes maakt op platgetrapte kauwgom op de stoep. Giesen maakte verschillende bekroonde documentaires. Sinds 2002 staat hij op het podium met zijn eigen voorstellingen, waarin hij muziek, documentaires en verhalen vertellen combineert.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.