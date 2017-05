Satire op de kunstwereld wint Gouden Palm in Cannes

De Gouden Palm, de hoofdprijs van het 70ste Filmfestival van Cannes, is vanavond gewonnen door de Zweedse filmmaker Ruben Östlund. De 43-jarige regisseur die de afgelopen jaren naam maakte met bizarre hersenkrakers als ‘Play’ en ‘Turist’ haalt in zijn bekroonde drama ‘The Square’ uit naar de hedendaagse kunstwereld en de pr-industrie.

Zijn hoofdpersoon is een zelf­genoegzame Zweedse museumdirecteur (gespeeld door de Deense acteur Claes Bang, bekend van ‘The Bridge’) die op straat wordt beroofd en een bizarre wraakactie op touw zet, zonder stil te staan bij de gevolgen. De film sprankelt van originaliteit, met name door de reeks bizarre sketches waarmee Östlund zijn satirische drama vormgeeft. Hoogtepunt is het optreden van een performance kunstenaar, die als een woedende aap een galadiner verstoort, en de gasten als het ware gegijzeld houdt.

Tekst loopt door onder de video.

Als zwarte komedie staat de film als een huis, maar de manier waarop de decadente westerse samenleving ervan langs krijgt, is niet uniek. De zelfvoldane bourgeoisie was ook mikpunt van Michael Haneke’s ‘Happy End’ en Yorgos Lanthimos’ ‘The Killing of a Sacred Deer’ dat samen met Lynne Ramsay’s ‘You Were Never Really Here’ de prijs voor het beste scenario kreeg.

Feministische actiefilm

Ramsay maakte de beste film in competitie, een fantastische, feministische actiefilm die door de jury dubbel werd bekroond. Ramsay’s hoofdrolspeler Joaquin Phoenix werd uitgeroepen tot beste acteur. De 42-jarige Hollywoodacteur speelt de sterren van de hemel als gekwelde oorlogsveteraan, die in New York als huurmoordenaar op pad gaat om een meisje te redden dat als seksslavin gevangen wordt gehouden. Het is een hallucinante genrefilm die knipoogt naar Hitchcocks ‘Psycho’ en Scorsese’s ‘Taxi Driver’, maar voor alles een andere, vrouwelijke blik werpt op het actiegenre. Het is maar helemaal de vraag of de man het meisje redt, of andersom, of het meisje de man redt.

Blijkbaar kon de jury het niet helemaal eens worden over de beste actrice. De prijs ging naar de Duitse Hollywoodactrice Diane Kruger voor haar optreden in Fatih Akins ‘Aus dem Nichts’. Een niet al te geloofwaardig drama over een jonge Duitse vrouw die door een neonazistische aanslag haar Turkse man en zoontje verliest en in de rechtbank met de daders wordt geconfronteerd.

Naast Kruger viel ook Nicole Kidman in de prijzen. Voor de Austra­lische Hollywooddiva die in vier verschillende producties was te zien, was er een ereprijs, vernoemd naar de 70ste verjaardag van het festival.

Opvallend is dat de twee Netflix-titels (het meanderende ‘The Meye­rowitz Stories’ van Noah Baumbach en het slechts half gelukte ‘Okja’ van Bong Joon-ho) onbekroond bleven. Of Netflix volgend jaar terugkeert in competitie, daarover wordt nu gesteggeld.