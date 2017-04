Saskia Noort adviseert Willem-Alexander: ga dansen

50 is ook maar een getal.

"Voor mij persoonlijk wel, ja. Maar er kleeft wel van alles aan vast. Dat het een beetje voorbij is en dat het gedaan is met het plezier. Voor een deel is dat ook zo. Wie 50 is, komt in één keer aan de andere kant van de lijn te staan, vrienden om je heen worden ziek, de kinderen zijn het huis uit en je moet afscheid nemen van je ouders. Het besef van de eindigheid doet zijn intrede. Het duurt echt wel even voor je af bent van het gevoel dat je leven voltooid is."