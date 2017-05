Sander van de Pavert: ‘Bij het filmpje van Trump en Clinton dacht ik: dit is echt te flauw’

Alsof er een belletje gaat rinkelen: er was iets met dieren in mijn droom, maar wat? Het blijft mysterieus, nooit lukt het me de beelden te achterhalen.

Mijn dromen zijn sowieso weinig concreet en moeilijk te omschrijven. Mijn gewoonte om te blowen is ook niet erg bevorderlijk voor het onthouden van dromen. Ik herinner me wel terugkerende dromen waarin ik met plezier ronddwaal door verlaten industriële gebouwen. Ze doen denken aan de leegstaande fabriekspanden waar ik als twintiger illegale housefeesten bezocht.

Daar nam ik soms wat drugs en dat gaf me een fijn gevoel. Een beetje vergelijkbaar zijn mijn dromen waarin ik steden en landschappen van een afstand aanschouw. Ha! Dat sluit eigenlijk naadloos aan bij het dagelijks bestaan waarin ik naar de wereld kijk via het televisiescherm.

Dat doe ik vele uren per dag, op zoek naar fragmenten die ik kan gebruiken voor LuckyTV. Ik heb nooit normaal naar tv-programma’s kunnen kijken, heel vaak denk ik: wat is dit absurd! Door filmbeelden te verknippen kun je het absurde effect versterken.

Noodoplossingen

Op die manier maak ik al vijftien jaar filmpjes, maar er blijft een hoop materiaal liggen dat ik niet kwijt kan op televisie. Zo ontstond het idee dit te presenteren in de theatershow ‘Lucky Live’. In de aanloop daarnaartoe had ik trouwens een podiumdroom waarin dingen misgingen. Nu ik echt op het podium sta verbaast het me hoe koel ik eronder blijf.

Ik vertel over de totstandkoming van de filmpjes. Alle spanning en lol zit in het maakproces. Soms is het een hel en heb ik anderhalf uur voor de deadline nog niets. Juist dan gedij ik goed: stress en frustratie kunnen me een enorme boost aan energie en creativiteit geven. Vaak zijn de noodoplossingen het grappigst.

Toen ik het filmpje maakte waarin Trump en Clinton een duet zingen dacht ik: dit is echt te flauw

Ik heb het altijd leuk gevonden om de aandacht te trekken of net te ver te gaan met grappen. Toen ik het filmpje maakte waarin Trump en Clinton een duet zingen dacht ik: dit is echt te flauw. Daar heb ik me aardig op verkeken. Ik genoot ervan toen het viral ging in Amerika, maar nee, ik droom niet van een internationale doorbraak. Het zou me alleen maar bloednerveus maken: nog meer werk en opgesloten zitten in m’n hokje.

Ik voel me thuis bij DWDD en hoop nog een tijd door te gaan met LuckyTV. Film zou trouwens ook een aantrekkelijk medium kunnen zijn om eens iets mee te doen. Of een prentenboek maken, dat lijkt me ook wel wat.”

Sander van de Pavert (1976) is de maker van LuckyTV, de rubriek waarmee DWDD afsluit. De theatershow ‘Lucky Live’ is t/m 16 juli te zien in Den Haag. Info: luckytv.nl/live