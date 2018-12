Salonfähig fungeert soms als de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn

In feite is salonfähig een Nederlands woord van Duitse herkomst (een Duits leenwoord), dat al sinds 1984 in de ‘Dikke Van Dale’ staat. Vaak wordt het gebruikt in verband met omstreden opvattingen die langzamerhand maatschappelijk geaccepteerd zijn geraakt of voor taalvormen die voorheen onbetamelijk werden gevonden, maar nu algemeen gangbaar zijn.

Lees verder na de advertentie

Het gebruik van salonfähig heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen, maar welbeschouwd wordt dit woord al sinds circa 1870 geregeld in onze taal aangetroffen.

Zo schreef de destijds bekende schrijver Jac. van Looy in 1892 over mensen die ‘het socialisme salonfähig’ maakten. Nu tref je salonfähig in de media geregeld aan in combinatie met termen als racisme, fascisme en rechts-extremisme.

Verwerpelijk Vaak geeft dit woord aan dat de genoemde opvattingen door grote groepen verwerpelijk worden gevonden, maar dat ze niettemin terrein (dreigen te) winnen. Als het woord salonfähig opduikt in combinatie met de naam van een politieke beweging, fungeert het dan ook wel­eens als een talige kanarie in de kolenmijn. Salonfähig is dermate geaccepteerd in onze taal, dat naar analogie ervan ook weleens andere woorden met -fähig worden gevormd. Zo wordt van politieke partijen op de uiterste flanken van het politieke spectrum soms gezegd dat ze wel of niet regeringsfähig zijn, wat wil zeggen dat hun ideeën al dan niet acceptabel zijn voor mogelijke coalitiepartners.