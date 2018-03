Salam is bomvol, ongemakkelijk, maar vernieuwend totaaltheater

Zwoel dansend in een rode glitterjurk zingt de nachtclubzangeres (Senna Gourdou) nummers van André Hazes. Herkenbaar voor iedereen, maar enorm vervreemdend omdat ze de schlagers (begeleid door het Asko|Schönberg ensemble) in het Arabisch zingt.

Lees verder na de advertentie

Het is een van de vele ongemakkelijke scènes in de voorstelling 'Salam' van het Noord Nederlands Toneel. Tegelijkertijd speelt zich een Jerry Springer-achtige show af: twee halfbroers en hun moeders proberen nader tot elkaar te komen, maar vechten vooral hun wederzijdse frustraties uit. Tussendoor kronkelen dansers in felle, vurige choreo's vol hoekig getordeerde armen en gewelddadige schijngevechten. En in het midden van al dat theatrale geweld staat de oude man, aartsvader Abraham, gespeeld door Jack Wouterse.

Creatief en banaal Salam is vol en veel, gedurfd, creatief en banaal totaaltheater. Op zoek naar de bron van de conflicten tussen de Arabische en de westerse wereld kwam regisseur Guy Weizman uit bij het verhaal van Abraham en zijn zoons Ismaël en Izaäk: grondleggers van respectievelijk het jodendom/christendom en de islam. De broers zijn van elkaar vervreemd en hun vader wil dat ze zich met elkaar verzoenen voordat hij sterft. Maar Abraham heeft ze zelf ook niet goed op een rijtje. Salam maakt indruk door de overdaad aan inhoud, kunstvormen en on­ge­mak­ke­lijk­he­den Want waarom was hij zo trouw aan zijn God dat hij zelfs zonder te twijfelen zijn zoon voor hem wilde offeren? Zo'n gruwelijke, met geen mogelijkheid goed te praten daad? Gelukkig mocht hij op het laatste moment toch switchen naar een schaap, dat in Salam trots rondhuppelt als de enige echte martelaar. De qua spel en thema's al bomvolle voorstelling wordt nog voller door het beweegbare decor, bestaande uit grote spiegelende verrijdbare blokken. Ze kunnen van alles zijn: een kille doodskist, een catwalk maar ook de bar van waarachter God in de gedaante van nuchtere barvrouw (Veerle van Overloop) drankjes aan Abraham probeert te slijten.