Rutger Castricum is de olifant in de Marokkaanse porseleinkast

En nu zit hij in zijn programma ‘Marokko op 1’ opeens bij een Khalid en Faisal op de bank wanneer zij het team van Marokko in de aanloop naar het WK voetbal aanmoedigen.

Het is natuurlijk bizar toeval dat Nederland niet in de WK-selectie zit, Marokko na twintig jaar weer wel, en dat vijf Marokkaans-Nederlandse jongens in dat team meespelen. Het roept allerlei vragen op. Waarom kiezen die jongens voor dàt team, ze zijn toch geboren in Nederland? En: voor wie ben je zelf eigenlijk op het WK? Voel je je verbonden genoeg met ‘onze vijf jongens’ en de Marokkaanse gemeenschap in Nederland om het Marokkaanse team te steunen, of zet het duidelijke migratielijntje je juist op afstand?

Castricum - de notoire olifant in de porseleinkast - heeft met ‘Marokko op 1’ een geniale titel bedacht

Uit een peiling van de NOS en regionale omroepen onder 18 duizend respondenten bleek dat maar vier procent Marokko steunt, terwijl dertig procent meer met België heeft bijvoorbeeld. Maar de kwestie leeft wel. Castricum - de notoire olifant in de porseleinkast - heeft met ‘Marokko op 1’ ondertussen dus een geniale titel bedacht. Hij dekt de hele ambigue mikmak: het volmondige ‘Ja we zijn nu voor Marokko en willen dat dat eerste wordt’, het wegduikende ‘Ach, ik voor Marokko? Nee joh! Dit programma wordt alleen op NPO 1 uitgezonden’. En het klagende ‘belachelijk, het lijkt hier wel Marokko op 1’.