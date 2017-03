Russischer krijgt de luisteraar het niet

Lees verder na de advertentie

Wie naar het imposante pianospel van Evelina Vorontsova op deze cd met werken van Sergej Rachmaninov luistert, zal zich afvragen waarom deze Russische pianiste niet veel bekender is. Sinds zij in 1992 laureate was in het Utrechtse Liszt Concours werkt deze door de grootste Moskouse docenten geschoolde pianiste, in al haar bescheidenheid in Amsterdam aan een pianocarrière, waarvan het uitbrengen van deze Rachmaninov-cd een voorlopig hoogtepunt is.



Met schijnbaar het grootste gemak speelt zij drie van de grote pianowerken van haar fameuze landgenoot. Van de Sonate nr. 2, opus 36 koos zij wijselijk voor de in 1931 door de componist ingekorte versie. Gehuld in een warme wolk rechterpedaal komt Rachmaninovs rijke, emotionele klankwereld bulderend en fluisterend uit de Steinway.

Iets afstandelijker, maar toch ook vol Russische passie zijn de Variaties op een thema van Corelli, opus 42, waarin Vorontsova andermaal de kans krijgt én neemt om haar virtuositeit te tonen. Indrukwekkend is haar bijzondere vermogen het instrument in alle denkbare klankkleuren te laten zingen. Grote dramatische en pianistische contrasten zijn ten slotte te horen in de 6 ‘Moments musicaux’, opus 16. Russischer kan de luisteraar het niet krijgen.

