Ruim vierhonderd werken in de schoot geworpen

Voor directeur Jisca Bijlsma was dat een grote verrassing. Armando exposeerde in 2015 in het Chabot Museum. Het bronzen kunstwerk 'Die Hand' in de tuin werd na afloop van de tentoonstelling aangekocht door een particulier, die het werk vervolgens schonk aan het museum. En nu komt daar ook nog eens Armando's privéverzameling bij van 400 werken op papier, voornamelijk tekeningen. Ze zijn van de hand van 121 Nederlandse en Duitse kunstenaars, onder wie Raquel Maulwurf, Tjibbe Hooghiemstra, Wolfgang Hueber en Cornelia Schleime.

Heel bijzonder is de aquarel van Martin Assig (1959) met daarop de tekst 'Fängt alles von vorne an?' Assig stuurde dit werk naar Armando na de brand in de Elleboogkerk in Amersfoort in 2007, waar destijds het Armando Museum was ondergebracht. De tekst kan heel letterlijk verwijzen naar deze brand, waarbij een deel van de Armando-collectie verloren ging. Maar het kan ook bedoeld zijn voor het kunstenaarschap in het algemeen, zegt Bijlsma. "De kunstenaar moet immers steeds opnieuw beginnen." Ze is vereerd dat Armando ook dit persoonlijke gebaar van Assig aan het museum heeft geschonken.

De aanwinsten zijn nu nog niet te zien. In 2019 komt er ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag van Armando een tentoonstelling. Wel komt Armando komende zondag naar Rotterdam om - begeleid door accordeonist Oleg Lysenko uit Oekraïne - voor te lezen uit eigen poëzie en proza in de Arminiuskerk.

Twee werken uit de schenking van Armando: Martin Assig, Fängt alles von vorne an?, 2007, aquarel op papier; © RV

