RTL Late Night stopt, vanavond laatste uitzending

Huys volgde Humberto Tan zes maanden geleden op als presentator. Tan moest plaatsmaken voor de meer journalistieke Huys, omdat Tan last had van dalende kijkcijfers. Maar de nieuwe presentator kon het programma niet uit het slop trekken. Al na een maand kwam er kritiek op de nieuwe presentator en de gebrekkige kijkcijfers, maar RTL bleef achter Huys staan.

Tot nu, RTL trekt de stekker eruit. “Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken’’, zegt Huys in een reactie tegen RTL Nieuws. “Met veel enthousiasme en energie ben ik samen met RTL in september 2018 begonnen aan een nieuw en groot avontuur. Ik vind het heel jammer dat er nu een einde aan komt en ik wil vooral mijn redactie bedanken voor de tomeloze inzet.”

Volgens RTL eindigt hiermee ook de samenwerking met Huys, maar wordt wel gekeken naar nieuwe projecten. “We hebben altijd aangegeven dat we het programma de tijd wilden geven om te groeien’', zegt RTL-baas Sven Sauvé tegen RTL Nieuws. “Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven. Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.’'

Een nieuw programma voor de late avond volgt in het najaar.

